В сфере архитектурного контроля Украине необходим опыт стран Европы с жесткой системой регуляции, - Авдеев

И.о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев предлагает развивать регуляторную политику в градостроительной сфере по примеру европейских стран с жесткими системами регуляции. Об этом он пишет в блоге для "Гордона".

По его словам, ввиду исторических особенностей процесса формирования государств упорядочивание градостроительства в Европе началось "снизу" – с муниципальных или феодальных инициатив. Причем подход, когда полномочия в сфере градостроительства остаются местным органами власти, т.к. они имеют наиболее достоверную информацию о состоянии использования земель на территории того или иного населенного пункта, сохраняется до сих пор.

"Например, действующие законодательство Германии относит к полномочиям центральных органов власти только определение "правил игры", а именно принципов и процедур планирования, реализации и контроля застройки", - отметил А. Авдеев.

Экстраполируя опыт Германии, Швеции и других стран Западной Европы на Украину руководитель Одесского ГАСКа подчеркнул, что нашей стране также необходимо привести полномочия в сфере архитектурно-строительного контроля в соответствие с политикой децентрализации необходимо. А именно, вернуть органам ГАСК местных советов хотя бы полномочия по контролю объектов строительства – недвижимых памятников архитектуры местного значения. А желательно вообще всех объектов класса СС3. Сделать это нужно как минимум для населенных пунктов, которые являются административными центрами областей, и городских советов населенных пунктов с численностью населения более 50 тысяч.

"Для Одессы это особенно актуально, т.к. на территории города находится около 1300 памятников архитектуры местного и национального значения. Но муниципальные власти не имеют права проводить на них проверки, т.к. они относятся к классу СС3. Для Европы такая ситуация – нонсенс.

Аналогично и с многоэтажками. Если по проекту численность постоянно находящихся людей в здании более 400, здание относится к классу СС3. И разрешение на их строительство выдается в Киеве. Хотя именно такие объекты обычно вызывают наибольший резонанс в обществе. И вообще непонятно, почему из Киева виднее, что в том или ином районе необходимо такое строительство", - добавил А. Авдеев.

Также специалист озвучил необходимость закрепления на законодательном уровне права проверок без обязательного присутствия заказчика строительства или его уполномоченного лица. Т.к. именно невозможность провести проверку по формальному признаку из-за отсутствия представителя застройщика чаще всего затягивает реакцию местных советов. И застройщики этим пользуются.

"Если же такие полномочия у местных советов или их исполнительных органов будут, то мы в буквальном смысле можем получить систему, аналогичную Германии. Инспектор пришел на объект, увидел, что застройщик достроил лишний этаж, и повесил предписание хоть на забор, хоть охраннику передал – дальше ответственность застройщика.

В случаях же выявления самовольного строительства местные органы власти должны иметь право составления комиссионных актов с привлечением должностных лиц нескольких органов местного самоуправления без обязательного присутствия заказчика строительства или его уполномоченного лица. И затем – сносить объект без каких-либо дискуссий и разговоров", - резюмировал Александр Авдеев.