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11 февраля 2020, вторник, 15:57 63
Силовые структуры 2020-02-11T15:57:05+02:00
Українські Новини
СБУ и Минфин блокировали кражу природного газа на 250 млн гривен

СБУ и Минфин блокировали кражу природного газа на 250 млн гривен

Елизавета Кесельман
СБУ, Блокировка кражи, Минфин
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Служба безопасности Украины во взаимодействии с руководством Министерства финансов предупредили противоправную сделку по присвоению природного газа, который находился в распоряжении Минфина для использования предприятиями бюджетной сферы. Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Отмечается, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов.

Данный документ позволял осуществить операции на информационной платформе компании "Укртрансгаз" и завладеть 43,6 млн куб. м природного газа.

В результате оперативного реагирования СБУ совместно с Минфином и национальной акционерной компанией "Нефтегаз" удалось блокировать проведение сделки и предупредить убытки государства почти на 250 млн гривен.

Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.

"Минфин благодарен СБУ за оперативность и совместные мероприятия, которые позволили предупредить завладение государственным имуществом. Сейчас мы предоставляем всю информацию для скорейшего проведения расследования, выявления виновных и привлечения их к ответственности", - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщали Українські Новини, ранее СБУ предотвратила экспорт незаконно срубленного леса на 3 млн гривен, а также накрыла схему финансирования боевиков "ЛДНР" в Винницкой области.

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