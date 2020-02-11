Новинский призвал "переходить в идеологическое наступление" против попыток фальсификации и ревизии истории

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Новинский (внефракционный) выступил с резкой полемической статьей "Об исторической памяти и насилии над историей", в которой призвал к недопущению радикального пересмотра истории Второй мировой войны и победы над нацизмом.

Об этом сообщило интернет-издание "Апостроф".

Оценивая современную политику украинских властей по отношению к истории ХХ века, парламентарий обратил внимание на то, что она выстраивалась по принципу "окна Овертона", с каждым годом разъедая память о войне и все больше дискредитируя саму победу.

Вадим Новинский считает, что это – целенаправленная политика, хорошо продуманная и выстраиваемая в логике пропагандистской кампании. Главным инструментом этой кампании народных депутат считает Институт национальной памяти. Он выделяет 5 основных направлений, по которым велась историческая ревизия: дискредитация Победы и победителей; введение в исторический нарратив "новых героев" (УПА, ОУН и т.д.); мягкая реабилитация нацистских преступников и коллаборационистов; "экспроприация Победы" в пользу других участников антигитлеровской коалиции; вычленение Украины из общесоветского дискурса.

"Украинская история предстает без четырех Украинских фронтов – не украинских по этническому составу, а освобождающих Украину, а позже – Восточную Европу. Зато с УПА и с дивизией СС "Галиция". Нашу историю тщательно очищают от

Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской операций, но зато величайшим событием периода Второй мировой предлагают считать 5-дневное существование украинского государства во главе с Ярославом Стецько. Из пантеона национальных героев пытаются убрать Черняховского, Рыбалко, Тимошенко, Еременко, Малиновского, Гречко, Валю Котика и Олега Кошевого – и внести туда Палиива, Шухевича, Клячкивского, Бандеру, Мельника. Причем этот процесс происходит довольно агрессивно, напористо, со всем набором пропагандистской атрибутики", - констатировал автор.

Новинский призвал "не просто защищать нашу историю. Нам необходимо переходить в идеологическое наступление – против попыток фальсификации истории, ее ревизии и переписывания". Он раскритиковал последние высказывания Президента Зеленского во время его выступления в Освенциме, указывая, что "Президент попался в идеологическую ловушку" и "его подставляет его же окружение".