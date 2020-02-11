Зарплаты как в Польше через 4,5 года: Зеленский рассказал о своей задаче на посту президента

Президент Владимир Зеленский в интервью рассказал о доверии к людям, с которыми он работает, экономическом росте в Украине и сколько часов в сутки он спит.

"Работаю ли я только с теми, кому доверяю? Да нет. Я не знал никого из этих людей. Это правда процентов на 10. Просто это разные вопросы: с кем я работаю и кому я доверяю. У меня есть в Офисе 2-3 человека, которых я знаю давно. Со всеми остальными мы начали работать либо в ходе избирательной кампании, либо после победы. С доверием сложнее. Я долго не доверяю, но когда я уже доверяю человеку, то никто не может меня убедить, что это не тот человек или он занимается чем-то нехорошим", - сказал он в очередном выпуске Офисом Президента "интервью в автомобиле", передают Українські Новини.

На уточняющий вопрос о том, сколько Зеленскому нужно времени, чтобы понять, насколько можно доверять человеку, он ответил, что до свадьбы встречался со своей будущей супругой 8 лет.

Зеленский также отметил, что чувствует вину за ошибки депутатов Верховной Рады от партии "Слуга народа".

"Для меня, если какой-то депутат "Слуги народа" "зашкварился", то я чувствую на себе эту вину. Потому что этот человек в партии "Слуга народа". Вот и все. Но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Мы не могли это сделать и говорили, что будет очищение. И мы должны это делать", - сказал он.

Президент добавил, что вместе со "Слугой народа" должен выполнить все предвыборные обещания, включая прекращение войны, внедрение "государства в смартфоне", новой избирательной и налоговой систем.

Он подчеркнул важность обеспечения экономического роста, при этом отметив проблемность разрешения вопроса повышения размера социальных выплат.

"Мы хотим поднимать зарплаты шахтерам, учителям, медикам. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Мы должны понять: или мы серьезно увеличиваем пенсии, или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, инфраструктуру страны, у нас есть возможность начала роста. Люди начнут работать, будут поступления в бюджет", - сказал Зеленский.

Также Президент считает своей задачей обеспечение повышения уровня украинских зарплат до уровня польских.

"Я хочу верить, что мы за эти 4,5 года осуществим эту мечту. Почему как в Польше? В Польше уже сейчас несколько миллионов украинцев. Почему они могут вернуться? Если тут будет мотивация", - сказал он.

Зеленский также отметил сложности работы Президентом, сообщив, что спит максимум по 6 часов в сутки.

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