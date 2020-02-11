Киевляне под Офисом президента требуют отправить Кличко в отставку из-за коррупционных скандалов

Сегодня, 11 февраля, киевляне вышли на митинг под здание Офиса президента с требованием уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации из-за коррупционных скандалов, в которых он оказался замешан в последние месяцы.

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Отметим, ранее стало известно о том, что Кличко подписал распоряжение о назначении экс-замглавы коммунальной корпорации "Киевавтодор" Валентина Осипова директором Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. СМИ также писали о планах мэра назначить своим заместителем главу "Киевавтодора" Александра Густелева. Оба они являются фигурантами уголовных дел о разворовывании бюджетных средств в особо крупных размерах. 6 февраля киевляне вышли на митинг под КГГА, где потребовали от Кличко уволить коррупционеров из КГГА, однако мэр отказался выходить к людям и выполнять их требования.

После этого в соцсетях прокатилась волна негодования действиями Кличко. Блогеры напомнили, что разгул коррупции в КГГА связан с тем, что после угрозы увольнения полгода назад "смотрящими" за столицей стали одиозные Денис Комарницкий и Артур Палатный.

Потому теперь киевляне вышли уже под ОП с требованием к президенту Владимиру Зеленскому уволить самого Виталия Кличко. Протестующие держат плакаты "Кличко – на выход!", "Остановим коррупцию в Киеве", "Кличко грабит КИЕВ!", "Владимир Александрович! Увольте Кличко!" и другие.

"Недавно Кличко подписал указ о назначении в КГГА известного коррупционера Осипова. На него открыто уголовное производство за хищение бюджетных средств, выделенных на содержание, ремонт дорог и мостов. Мы выходили на митинг под стены КГГА с требованием к Кличко уволить уличенных в коррупции Осипова и Густелева, но мэр не вышел к нам и не прислушался к нашим требованиям. Очевидно, он специально назначает коррупционеров, чтобы вместе с ними "пилить" бюджет. И теперь мы требуем его увольнения!" – рассказал один из митингующих.

Также они вспомнили и другие скандалы в окружении киевского мера, такие как коррупционные схемы в строительстве при участии директора Департамента градостроения КГГА Александра Свистунова, его предшественника на этом посту скандального Юрия Тация, которого СМИ прямо называют "прожженным коррупционером", и уже упомянутого Комарницкого, постоянные случаи коррупции в "Киевблагоустройствие" и "Киевзеленстрое".

"Мы, киевляне, требуем уволить Виталия Кличко с должности председателя КГГА за системные коррупционные действия его подчиненных. Мы считаем, что это говорит о сознательном разворовывании городского бюджета. Это необходимо остановить! А начать надо с отставки человека, который все это покрывает – с самого Кличко! Поэтому мы просим президента подписать согласованное еще в сентябре 2019 года Кабинетом министров представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА", – заявили протестующие.

Напомним, после отказа Виталия Кличко увольнять коррупционеров из КГГА известные политологи и блогеры выступили с инициативой отставки самого мэра Киева. Кроме того, один из близких к ОП телеграм-каналов сообщил инсайд о том, что уже весной Кличко отправят в отставку из-за коррупционных скандалов.