12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"

12 февраля 2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности для развития мини-футбола в Украине". Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы: Подготовка Украины к проведению Чемпионата мира по мини-футболу 2021; Стратегия развития мини-футбола в Украине; Подготовка сборной Украины к Чемпионату мира по мини-футболу 2021. Спикеры: Гутцайт Вадим, директор Департамента молодежи и спорта КГГА; Щерба Сергей, президент федерации мини-футбола Украины; Донцов Евгений, генеральный директор федерации мини-футбола Украины; Задорожный Евгений, главный тренер сборной Украины по мини-футболу. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж