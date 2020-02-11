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  • 12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"
11 февраля 2020, вторник, 12:23 25
Пресс-центр 2020-02-11T12:39:11+02:00
Українські Новини
12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"

12.02.20 11:00 Пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности"

Алина Заика

12 февраля 2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Чемпионат мира по мини-футболу 2021 в Украине. Новые подходы и возможности для развития мини-футбола в Украине".

Во время пресс-конференции будут обсуждаться такие темы:

  1. Подготовка Украины к проведению Чемпионата мира по мини-футболу 2021;
  2. Стратегия развития мини-футбола в Украине;
  3. Подготовка сборной Украины к Чемпионату мира по мини-футболу 2021.

Спикеры:

  • Гутцайт Вадим, директор Департамента молодежи и спорта КГГА;
  • Щерба Сергей, президент федерации мини-футбола Украины;
  • Донцов Евгений, генеральный директор федерации мини-футбола Украины;
  • Задорожный Евгений, главный тренер сборной Украины по мини-футболу.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж
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