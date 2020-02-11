Жители Таирова протестуют против строительства "прокурорских высоток", - СМИ

10 февраля жители одесского жилмассива Таирова перекрыли выезд с улицы Левитана на проспект Небесной сотни, информирует портал podrobnosti.ua. Это уже не первая акция протеста одесситов, которые проживают в данном районе одноэтажной застройки. Как сообщают местные СМИ, своими действиями люди пытались привлечь внимание широкой общественности к беззаконию, которое творится в строительной сфере Одессы.

А именно к незаконной, по мнению протестующих, стройке на 17 сотках земли двух 16-этажных жилых зданий, которые в каталогах продажи недвижимости значатся как "Пространство на Тульской".

Официальным застройщиком выступает, созданная два года назад, фирма "Вест Билдинг Украина" с конечным бенефициарием - гражданином Болгарии Росеном Никовым.

По словам пикетирующих, стройка эта имеет непосредственное отношение к руководителю Одесской областной прокуратуры Максиму Выхору. Как отмечает издание Антиткор, после прихода на должность прокурора Одесской области в октябре 2019 года Максим Вихор взял под свою крышу друга и коллегу по работе в СБУ Василия Буюкли. Последний до недавних пор возглавлял одесский департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Именно поэтому так быстро были проведены все работы по согласованию строительного объекта. Василий Буюкли проработал на должности заведующего сектора по борьбе с коррупцией в ОГА всего лишь около года. Вместе с ним в команду Степанова входил нынешний руководитель прокуратуры Одесской области Максим Вихор, который был приставлен к губернатору в качестве смотрящего от СБУ, о чем сообщало интернет-издание "Монитор". То есть Максим Вихор значился в статусе помощника главы Одесской ОГА Максима Степанова, но при этом оставался кадровым офицером СБУ.

Именно он и руководил фактически вопросами застройки в Одессе еще со времен работы в ОГА.

За забором еще ничего нет, а в будке рядом уже идет активная продажа жилых метров. Говорят, что все нижние этажи проданы. Дом позиционируется как жилой комплекс комфорт класса. Все квартиры будут сдаваться только с готовым ремонтом по проектам будущих жильцов, а изюминкой застройщик назвал общую гостиную - коворкинг зону предназначенную для проведения совместных мероприятий с жильцами дома. Все это прекрасно, отмечают участники пикета, но не в непосредственной близости к уже существующим домам и не за счет простых жителей Киевского района.

Два дня назад застройщик срубил несколько деревьев вдоль проспекта Небесной сотни и сделал бетонный заезд для большегрузов на огороженную территорию. "Как они собрались что-то строить? Стрелы кранов будут кружить над моим домом, а во время забивания свай разрушаться старенькие одноэтажные домишки", - рассказала жительница Ольга.

"Здесь не учтены никакие санитарные нормы для проведения строительных работ. Если заказчиком является прокуратура, то понятно, что застройщик будет творить беспредел. Обычно нечестные застройщики прятались, как мышь под веником, такого не было даже при Януковиче", - рассказывает активист Анатолий.

Местные жители уже собирали подписи под требованием остановить стройку. По словам Анны Кованды, они обращались к мэру города, в прокуратуру, в городской департамент архитектуры и градостроительства, в ГАСИ, а также в экологическую инспекцию – по поводу вырубки деревьев. Однако ни на обращения граждан, ни на депутатские и адвокатские запросы ответов они пока не получили.

Поскольку среди заказчиков строительства значится прокуратура Одесской области, поэтому через несколько дней люди намерены пикетировать уже здание Одесской областной прокуратуры. Примечательно, что в минувший четверг одесситы уже пикетировали офис Генерального прокурора с требованием уволить еще одного одесского прокурора-"землеустроителя" - Виталия Заперченко с должности заместителя прокурора Одесской области за коррупционные дела, в том числе и за дела по "распилу" земель.