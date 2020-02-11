НАБУ без каких бы то ни было следственных действий закрыло дело Злочевского и Байдена, - Юрий Луценко

Экс-генпрокурор Луценко обвинил НАБУ в закрытии дела о хищении средств компанией Burismа беглого министра экологии Злочевского без проведения каких бы то ни было следственных действий.

Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью изданию Цензор.НЕТ. Бывший Генеральный прокурор заявил, что часть дел, касающихся неуплаты налогов, отмывания грязных денег и злоупотребления служебным положением министра Злочевского и его компании Burismа, были переданы бывшим генпрокурором Шокиным с нарушением подследственности из ГПУ в НАБУ, где эти дела и были закрыты без проведения каких бы то ни было следственных действий. “Именно это дело было самым перспективным, потому что, во-первых, это серьезный срок – до 12 лет. Во-вторых, это достаточно… не скажу легкое, но доказуемое дело. И, в-третьих, все документы фактически уже были собраны, - рассказал Луценко. - Но в декабре 15-го года господин Шокин это дело вдруг из ГПУ передает в НАБУ. С моей точки зрения, передает без учета подследственности. НАБУ без каких бы то ни было следственных действий это дело позднее закрыло”.

Также Юрий Луценко заявил, что передача Шокиным этого дела из ГПУ в НАБУ, где оно и было закрыто, была осуществлена под внешним влиянием:"Джулиани (личный юрист президента США Дональда Трампа - ред.) рассказал мне о том, что Байден трижды в декабре 2015 года звонил украинскому президенту. И через неделю дела Burisma ушли из ГПУ в НАБУ". Напомним, что после того как сын тогда еще вице-президента США Байдена, Хантер Байден, не имея никакого опыта работы в энергетике получил место в совете директоровBurismа с окладом в $100 тыс. ежемесячно, уголовное дело и было закрыто НАБУ, директором которого является Артем Сытник. По мнению американского президента, высокой зарплатой Хантера Байдена семья вице-президента США "получала вознаграждение".

Тем временем в украинском парламенте уже собрали 216 подписей при необходимых 150 под проектом постановления об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, признаного судом виновным в коррупции. Эксперты заявляют, что Артем Сытник также стал главным раздражителем в украино-американских отношениях из-за его откровенного подыгрывания конкурентке Трампа Клинтон на прошлых президентских выборах, и очевидно будет уволен в ближайшее время. Напомним, что Сытник “засветился” в незаконной передаче материалов следствия НАБУ через американское посольство в Украине, о чем Сытник сам признавался на ранее опубликованных экс-депутатом Розенблатом аудиозаписях.