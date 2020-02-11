87 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области

87 населенных пунктов обесточены из-за сильного ветра по состоянию на 10:00 вторника во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Населенные пункты, оставшиеся без электроэнергии, находятся в 12 районах области.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

В ремонтных работах задействованы 23 бригады в составе 105 человек и 27 единиц техники.

Как сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.