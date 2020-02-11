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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020, вторник, 11:10 624
Верховная Рада и партии 2020-02-11T11:16:17+02:00
Українські Новини
Единственный в Украине завод по производству искусственного футбольного покрытия сегодня встречает депутатов и

Единственный в Украине завод по производству искусственного футбольного покрытия сегодня встречает депутатов из Временной следственной комиссии

Павел Твердохлиб
ФФУ Продакшн, футбольные поля, Искусственное футбольное поле, Верховная Рада Украины, Временная следственная комиссия, Игорь Кривошеев
ФФУ Продакшн, Фото: ffu.ua
ФФУ Продакшн, Фото: ffu.ua

Завод "ФФУ Продакшн" сегодня посетят депутаты Верховной Рады, входящие во Временную следственную комиссию по вопросам расследования строительства футбольных полей с искусственным покрытием. Об этом информирует ФБ-страница предприятия.

"Этот визит состоится по инициативе Украинской ассоциации футбола, и мы рады, что депутаты оперативно откликнулись на приглашение. Ведь это свидетельствует о реальном желание разобраться и расставить все точки над "і" в этой истории", - говорится в сообщении.

На предприятии напомнили, что "ФФУ Продакшн" является единственным в Украине производителем современного искусственного покрытия.

"Наш партнер - мировой производитель №1, немецкий концерн Polytan, чью технологию мы и используем. Основным продуктом завода является искусственное покрытие LigaGrass Pro CoolPlus, которое имеет ряд преимуществ. В частности - высокую износостойкость, максимальное подобие натурального газона и защиту от травм. Также наше производство имеет экологическую миссию - при монтаже нашего покрытия используют материалы из использованных автомобильных шин. В дополнение из резинового гранулята, который мы производим, производят мультиспортивные площадки и легкоатлетические беговые дорожки", - говорится в сообщении.

Работа "ФФУ Продакшн" была запущена в сжатые сроки, а на строительство завода "не было привлечено ни одной гривны государственных средств", - отметили на предприятии.

"Мощности завода "ФФУ Продакшн" составляют около 700 тыс квадратных метров покрытия в год, но в случае необходимости их можно увеличить до 2 млн квадратных метров. Простым языком это составляет 100 полноразмерных футбольных полей в год или 700 площадок для мини-футбола.

Благодаря нашим полям тысячи украинских детей сегодня имеют возможность тренироваться и профессионально расти, что в будущем принесет Украине новые футбольные победы", - добавили в "ФФУ Продакшн".

На заводе подчеркнули, что будут рады прокомментировать депутатам каждый этап производства покрытия и продемонстрировать каждый станок.

"Ведь нам нечего скрывать. Наоборот, нам есть чем гордиться, и мы настроены исключительно на движение вперед", - говорится в сообщении.

Напомним, против "ФФУ Продакшн" в СМИ был опубликован ряд расследований, по которым впоследствии правоохранители открывали уголовные производства. За годы следствия, факты, изложенные в отдельных журналистских материалах, до сих пор не нашли своего подтверждения. Зато были обнародованы данные о компаниях и политиках, которые могли стоять за заказной дискредитацией предприятия.

Также напомним, что ВСК по расследованию работы завода и строительства футбольных площадок была образована в конце прошлого года.

Цель Комиссии, по словам депутат и член ВСК Игоря Кривошеева, наконец разобраться во всем и очистить имя украинского футбола.

"О политизации этого процесса, то даже СМИ в этом участвовали. А мы хотим, чтобы имя украинского футбола очистилось. Или должны быть наказаны виновные, или мы должны сказать, что журналистские расследования, которые публиковались и в которых обвинялись определенные лица, мы должны сказать, что эти расследования не являются достоверными. Именно поэтому и работаем над тем, чтобы правоохранительные органы максимально быстро установили истину. Потому что не задача ВСК устанавливать истину. Это работа правоохранительных органов. Мы только можем их мотивировать", - пояснил депутат.

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