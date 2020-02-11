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11 февраля 2020, вторник, 10:15 724
Политика 2020-02-11T10:15:01+02:00
Українські Новини
В Черноморском горсовете должностные конкурсы проходят с нарушениями, - депутат

В Черноморском горсовете должностные конкурсы проходят с нарушениями, - депутат

Татьяна Зотова
Черноморск, Сергей Червачев, Юлия Пакунова, Видродження
Черноморск, горсоовет. Фото: usionline.com
Черноморск, горсоовет. Фото: usionline.com

В Черноморске Одесской области конкурс на должность начальника Управления земельных отношений и коммунальной собственности прошел с нарушениями законодательства. Об этом сообщил депутат горсовета Сергей Червачев.

"Проведение конкурса не было представлено общественности. Билеты разложила председатель конкурсной комиссии, не перемешав их. Победитель конкурса Юлия Пакунова была известна задолго до проведения самого конкурса, - сообщил депутат на своей странице в Facebook. - В сфере влияния "Видродження" один из замов городского головы, а также большинство в земельной комиссии. Таким образом, с получением новой должности решение всех земельных вопросов у одной политической силы".

По информации Сергея Червачева, с помощью этой земельной "вертикали" 19 гектаров городской земли недавно были переданы зерновой компании в долгосрочную аренду за негласное вознаграждение в 500 тысяч долларов.

Новоназначенный начальник Управления земельных отношений и коммунальной собственности Черноморского горсовета Юлия Пакунова является членом городского исполкома, а в прошлом - юрисконсульт Молодежненского сельсовета.

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