Ровенская область приостановила занятия в 464 школах из-за гриппа и ОРВИ

Ровенская область констатирует приостановление обучения в 464 учреждениях общего среднего образования в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщил Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения.

В течение прошлой недели (3-9 февраля) в области заболели 14 154 человек, из них 9 970 (70,4%) дети.

Показатель заболеваемости составил 1 220,6 случаев на 100 тыс. населения, что на 51% выше эпидемического порога.

В течение недели были госпитализированы 449 больных, из них 295 детей.

В отделениях анестезиологии и интенсивной терапии с тяжелым течением пневмонии находятся 12 больных, у которых выявлен грипп А.

Самый высокий уровень заболеваемости в Заречненском (2 625,6 случая на 100 тыс. населения), Радивиловском (1 713,3) и Костопольском (1 554,2) районах.

Как сообщали Українські Новини, 50-летний мужчина умер от гриппа 23 января в Ровенской области.