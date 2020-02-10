"Большая семерка" отказалась от поддержки Сытника, НАБУ ждет перезагрузка, – эксперты

Эпопея с возможной отставкой директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, признанного судом виновным в коррупции, похоже, подходит к логичному завершению. Политологи расценивают сегодняшнее заявление "Большой семерки" (G7) как фактически снятие негласной "неприкосновенности" с руководителя НАБУ.

Послы "Большой семерки" сегодня, 10 февраля, опубликовали сообщение в социальной сети Twitter о том, что увольнение и назначение директора НАБУ должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

"С 2014 года члены "Большой семерки" поддерживают усилия правительства и народа Украины по созданию НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда. Для обеспечения добропорядочности и независимости украинских антикоррупционных институтов важно, чтобы избрание и устранения руководства этих органов происходило в соответствии с действующим законодательством , и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов", - дословно заявили в G7.

"В дипломатии это категорируется даже не как "толстенный намек", а как прямое и категоричное указание. Напомню, что председательствуют в G7 сейчас США - те же США, непробиваемой поддержкой которых так щеголял Сытник. А теперь поддержка "была, однако вся вышла". Плюс Сытник влез в "Трампгейт" со своими кривыми "интригами" вокруг Клинтон и слиянием документов", - пишет политолог Алексей Голобуцкий.

"Послы G7 выступили с заявлением, который в переводе с дипломатического на обычный язык означает, что Сытника можно увольнять, но по закону, - пишет политолог Тарас Загородний. - То есть, если парламент проголосует, то мы не против. Учитывая, что уже есть 216 подписей за отставку Сытника в парламенте при необходимых 150, это может спокойно произойти, несмотря на все истерики грантоедов, которые защищают это недоразумение реестрового коррупционера".

Действительно, в Верховной Раде Украины 7 февраля был зарегистрирован проект постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ. Авторами проекта постановления указаны 216 народных депутатов практически от всех фракций, кроме "Голоса".

"Спасти руководство НАБУ могли завершенные расследования по топ-коррупционерам с передачей актов в антикоррупционный суд - однако этого не произошло, несмотря на запрос общества и поручения Президента. Импичмента Трампа также не произошло. В запугивание тем, что только сохранение директора НАБУ в должности является условием предоставления транша МВФ - никто не верит", - пишет бывший народный депутат и политолог Игорь Попов.

Из скандала нужно выходить мягко. "Зеленский уже который месяц молчит на эту тему, придерживаясь тактики "спасение утопающего Сытника - дело рук самого утопающего Сытника". Похоже, нужную тактику самоустранения заняли и международные партнеры, к которым традиционно привыкли апеллировать защитники "главного антикоррупционера". Сейчас международное сообщество просит только, чтобы все было "по закону", прекрасно осознавая, что "по закону" парламент полномочия поддержать постановление, которое внесли не менее трети депутатов", - пишет экс-нардеп и экс-глава "Комитета избирателей Украины" Александр Черненко.

И лучшим соусом, под которым можно было бы подать кадровый провал с назначением явно не того на столь ответственный пост, по его мнению, могла бы стать перезагрузка НАБУ по примеру перезагрузки Государственного бюро расследований. "При наличии воли процедуры можно выстроить: к примеру, перезагрузки ГБР, ГПУ или ЦИК также были проведены согласно судебных решений. Поэтому вопрос внесения изменений в закон о НАБУ и кадровой перезагрузке могут включить хоть в переходные положения закона о земле", - считает Игорь Попов.

Политтехнолог Виталий Кулик говорит, что после победы Трампа над демократами в деле импичмента в Белом Доме решили "сбросить" и внешнеполитические обязательства демократов. "Сытник во главе НАБУ как раз и был таким "чемоданом без ручки", который достался от демократов. Теперь он команде Трампа не нужен. У Белого Дома есть другие способы давления на Банковую и Зеленского".

Собственно, чемоданом без ручки Сытник является не только для США, а в первую очередь для Зеленского. Перезагрузка НАБУ (которая, кстати, давно назревает, учитывая отрицательную эффективность их работы под руководством Сытника) - дело уже ближайшего времени. И это будет сделано именно так, как хочет G7 - "в соответствии с действующим законодательством , и чтобы законы применялись одинаково в отношении всех институтов".