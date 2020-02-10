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10 февраля 2020, понедельник, 19:32 4
Происшествия 2020-02-10T19:32:11+02:00
Українські Новини
В Одесской области в двух школах обрушились отремонтированные крыши

В Одесской области в двух школах обрушились отремонтированные крыши

Ольга Фандорина
Обрушение, Одесская область, Штормовой ветер, Обрушение крыши
Сорванная крыша. Фото: dumskaya.net
Сорванная крыша. Фото: dumskaya.net

Сильный ветер неожиданно проявил проблему качества капитального ремонта в учебных заведениях Одесской области. Со зданий сразу двух школ в селах Белолесье и Десантное — сорвало новые крыши. Об сообщает "Думская".

Отмечается, что в обоих случаях конструкции упали на землю. К счастью, обошлось без жертв.

По словам жителей Татарбунарского района, на месте обрушения в белолесской школе видно, что рабочие использовали для крепления крыши гнилые, а иногда и обгоревшие балки.

"Что касается школы в Десантном, то на ремонт ее крыши из бюджета Вилковской объединенной территориальной громады было выделено более миллиона гривен, и еще до февральской непогоды стало ясно, что на ней "нагрели руки", - информирует издание.

Сорванная крыша. Фото: dumskaya.netСорванная крыша. Фото: dumskaya.net

"Осенью прошлого года эта крыша была уже подорвана. Затем делался повторно ремонт этой "новосделанной" кровли. По факту махинаций, связанных с использованием выделенного финансирования на ремонт крыши, на главу Вилковской ОТГ Николая Дзядзина на сегодняшний день открыто два уголовных производства", – сообщил заместитель главы Вилковской ОТГ Александр Санжара.

Ранее в Полтаве под весом снега обрушилась крыша рынка.

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Сорванная крыша. Фото: dumskaya.net
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