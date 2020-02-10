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  • Коболев отказался говорить с журналистами о своей космической премии и "золотом парашюте"
10 февраля 2020, понедельник, 17:51 55
Экономика 2020-02-10T17:51:14+02:00
Українські Новини
Коболев отказался говорить с журналистами о своей космической премии и "золотом парашюте"

Коболев отказался говорить с журналистами о своей космической премии и "золотом парашюте"

Ольга Фандорина
НАК

Глава правления "Нефтегаза" Андрей Коболев заявил, что не будет обсуждать свою космическую зарплату и "золотой парашют" на случай своего увольнения из НАК "Нефтегаз". Об этом он рассказал в интервью РБК.

На вопрос, есть ли у Коболева так называемый "золотой парашют" (компенсация, выплачиваемая руководителям акционерного общества в случае их увольнения либо ухода в отставку по собственной инициативе в результате поглощения этой компании другой или смены собственника, - ред.) внезапно решат уволить до окончания контракта, он ответил, что да, есть.

"Есть. Какой, комментировать не готов", - ответил Коболев. 

Также он ответил на вопрос, рассматривал ли он для себя вариант отказаться от премии за победу над "Газпромом".

"Я не готов это комментировать. Извините. ", - заявил Коболев. 

Как сообщали Українські новини, как выглядит золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление.

Также Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.

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