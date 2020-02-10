СМИ обнародовали документы о получении Сытником квартиры за счет взяток

Журналист-расследователь Владимир Бойко обнародовал видеосюжет, в котором рассказывает историю получения директором НАБУ Артемом Сытником квартиры в новостройке в Броварах путем давления на застройщика и финансирования за счет "благотворительного фонда". Приведенные журналистом документы свидетельствуют о том, что Артем Сытник, который возглавляет антикоррупционный орган, сам является фигурантом дела о получении незаконных доходов. В этой ситуации пребывание Сытника, уже внесенного в реестр коррупционеров НАПК по другому делу, становится все более токсичным для президента Зеленского, который задекларировал преодоление коррупции в Украине.

Об обстоятельствах этой аферы журналист Владимир Бойко рассказал в обнародованном на канале "Коза Ностра" расследовании квартирных афер чиновника. Журналист приводит документы - соглашения, судебные решения, протоколы допросов и бухгалтерские документы, подтверждающие причастность Сытника к совершению коррупционных деяний. Так в апреле 2008 года к директору Броварскогозаводостроительного комбината, который возводил жилые дома в Броварах, приехал прокурор Киевской области Александр Гардецкий вместе со своим племянником Сергеем Щербиной, который в то время занимал должность Броварского межрайонного прокурора.

"Высокие чины стали требовать, чтобы завод продал две квартиры сотрудникам прокуратуры Киевской области с скидкой в 60%. Перепуганный директор завода согласился, и 14 ноября 2008 был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник получал квартиру площадью 82,6 м кв. после того, как дом будет сдан в эксплуатацию", - заявляет Бойко. Согласно предварительному договору, который обнародовал журналист, начальник отдела прокуратуры Киевской области Артем Сытник должен был получить в Броварах квартиру по символической цене – 3580 грн за м кв, то есть со скидкой в 60%, что подпадает под действие статьи 364 Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Интересно, что по подследственности это преступление имеет право расследовать исключительно НАБУ, которое Сытник и возглавляет.

Согласно предварительному договору стоимость квартиры была оценена в 288 000 гривен. Но Сытник внес только 63 000 гривен. Остальное в сумме 225 000 гривен 17 ноября 2008 за Сытника заплатил благотворительный фонд "Правозащитный фонд "Свободная община". Журналист приводит соответствующие бухгалтерские документы в подтверждение этого. В 2010 году Сытник стал владельцем жилья. "Чтобы не возникало лишних вопросов относительно законности приобретения Сытником квартиры, договор купли-продажи зарегистрировала нотариус Щербина, жена Броварского межрайонного прокурора. Также журналист отмечает, что Сытник не уплатил налоги со стоимости жилья, фактически подаренного ему благотворительным фондом.

"Артем Сытник стал активным участником аферы, которую устроил вместе с Гардецким. Для сбора денег с фигурантов уголовных дел, которые расследовал Сытник, был использован благотворительный фонд под высокопарным названием "Правозащитный фонд "Свободная община", куда эти фигуранты должны были переводить деньги за получение лояльностипрокурорского начальства, - заявляет Бойко. - Основателем фонда выступил подельник Гордецкого и Сытника по земельным сделкам, поселковый глава Козина Валерий Гартик, а руководителем фонда - его жена Лилия Гартик". При этом он ссылается на письмо заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Стретовича от 16 ноября 2009 тогдашнему президенту Ющенко и председателю СБУ Наливайченко, где подробно изложены эти обвинения и упоминается сделка с получением Сытником в собственность квартиры в Броварах.

Также в распоряжении журналиста оказался протокол допроса Дударя, директора завода, который вынужден был продать за бесценок квартиры прокурорам. "На встрече Гардецкий А.С. обратился ко мне с вопросом продать подчиненным ему работникам три жилые квартиры, которые строил Броварскойзаводостроительный комбинат в городе Бровары. Этот вопрос Гардецкий А.С. выразил дословно так: "Как ты можешь помочь моим работникам купить три квартиры?", - заявил Дударь следователям Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования уголовного производства, открытого 24 мая 2017. Также директор завода сообщил, что реальная стоимость квадратного метра на момент этой встречи составляла около 8000 грн, и цены на недвижимость в тот период постоянно росли. Две квартиры по цене квадратного метра жилья в 3500 грн по настоянию прокурора Щербины были оформлены именно через схему с благотворительным фондом.

Интересно, что в Едином государственном реестре судебных решений квартира Сытника была оплачена из средств, которые в сумме 465 000 грн поступили на счет благотворительного фонда "Правозащитный фонд "Свободная община"19 сентября 2008 года от ООО "Орслана". Именно в то время, когда возглавляемый Сытником следственный отдел прокуратуры Киевской области расследовал уголовное дело №471022 по обвинению первого заместителя начальника управления земельных ресурсов в Обуховском районе Киевской области в получении взятки в размере 7300 долларов за присвоение кадастрового номера земельному участку ООО "Орслана". Это дело расследовал нынешний руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский, а представлял прокуратуру области в судебном заседании 17 июля 2008 года во время обжалования постановления о возбуждении дела Артем Сытник.

В заключении Держаудитслужбы говорится, что такая форма инвестирования жилья сотрудникам прокуратуры Олефиренко и Сытником является "получением незаконных доходов". Но согласно норм действующего законодательства, напоминает журналист, сообщить о подозрении директору НАБУ может только Генеральный прокурор. Им является пока Руслан Рябошапка, друг Артема Сытника.

Напомним, что об обстоятельствах незаконного получения Сытником квартиры также заявлял бывший нардеп Виталий Куприй на своей странице в Фейсбук 13 апреля 2018