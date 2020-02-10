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10 февраля 2020, понедельник, 14:26 89
Происшествия 2020-02-10T14:29:02+02:00
Українські Новини
170 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области

170 населенных пунктов обесточены из-за непогоды во Львовской области

Василь Трухан
Электричество
Фото: пресс-служба Донбассэнерго
Фото: пресс-служба Донбассэнерго

170 населенных пунктов обесточены из-за сильного ветра по состоянию на 13:00 понедельника во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовской областной государственной администрации.

Больше всего населенных пунктов без электроэнергии в Мостисском районе – 44 и Старосамборском – 29.

Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

В ремонтных работах задействованы 58 бригад в составе 181 человека и 70 единиц техники.

Сильный ветер продолжается.

Как сообщали Українські Новини, 24 населенных пункта были обесточены из-за сильного ветра и дождя 6 мая во Львовской области.

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