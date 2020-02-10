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10 февраля 2020, понедельник, 14:18 552
Политика 2020-02-10T14:18:07+02:00
Українські Новини
Телеграм-канал, близкий к Офису президента, анонсировал скорую отставку Кличко из-за коррупции, - СМИ

Телеграм-канал, близкий к Офису президента, анонсировал скорую отставку Кличко из-за коррупции, - СМИ

Анна Рудык

Телеграм-канал "Легитимный", который связывают с Офисом президента, анонсирован скорую отставку Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации из-за постоянных коррупционных скандалов. По сообщению источника канала, увольнение Кличко планируется уже весной, пишет ZIK.

 
"Наш источник в Офисе президента сообщает, что весной снимут Виталия Кличко с поста Главы КГГА. Сейчас за это "кресло" начнется второй этап борьбы среди "слуг", – говорится в сообщении "Легитимного".
 
Напомним, что в последнее время Кличко погряз в коррупционных скандалах, из-за чего киевляне требуют его увольнения. Так, недавно он назначил фигуранта уголовного дела Валентина Осипова на пост руководителя Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. На Осипова (на тот момент загендиректора "Киевавтодора") открыто уголовное дело за разворовывание средств киевского бюджета, выделенных на содержание, ремонт дорог и мостов. Следствие установило, что "Киевавтодор" подписал договоры на 37 млн грн и треть этой суммы, 11 млн грн, была выведена через подставные фирмы и обналичена. При этом сам Осипов признал свою вину, дело находится в Шевченковском райсуде Киева.
 
Отметим, что 6 февраля киевляне вышли на митинг под стены КГГА с требованием к мэру Кличко уволить уличенных в коррупции Валентина Осипова и директора "Киевавтодора" Александра Густелева (в ближайшее время ожидается назначение его замом главы КГГА). Протестующие пришли с плакатами "Осипов и Густелев – воры", "Осипов Густелев Кичко = коррупция!", "Осипова и Густелева – на нары", "Кличко потерял стыд!" Однако мэр к протестующим так и не вышел.
 
После этого в социальных сетях известные блогеры и политологи потребовали увольнения уже не только фигурантов уголовных дел, но и самого Кличко, который отказался услышать киевлян. Отдельное возмущение в сети вызвал тот факт, что в Киеве теперь заправляют новые смотрящие – Артур Палатный и Денис Комарницкий.
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