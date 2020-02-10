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10 февраля 2020, понедельник, 13:57 100
Верховная Рада и партии 2020-02-10T15:30:03+02:00
Українські Новини
Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко

Нужно снижать тарифы, а не увеличивать количество платежек, – Бойко

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Коммунальные платежи
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя коммунальные платежи на газ, заявил, что правительство должно не увеличивать количество платежек, а снижать коммунальные тарифы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Вообще, история с двумя платежками абсолютно идиотская. На самом деле обещали снизить стоимость газа. Раньше, когда люди получали платежку, они понимали, что сюда входит стоимость всего газа, – т.е. и стоимость самого природного газа, и транспортировка облгазом, и транспортировка трансгазом. Потом они решили разделить и распространили на наших людей правило так называемого третьего пакета (требование Европейского Союза в рамках Третьего энергетического пакета о разделении компаний добывающих газ и транспортирующих), что транспортирующая компания должна быть отделена, финансироваться отдельно. Это глупость они сделали", – сказал народный депутат.

Бойко отметил, что даже сейчас общая сумма по двум квитанциям должна быть меньше получаемых ранее.

"Проблема ведь даже не в том, что сделали 2 квитанции, а в том, что общая сумма по двум квитанциям должна быть меньше, поскольку стоимость газа снизилась во всем мире. Плюс избыток газа в Европе, теплая зима. Сумма по обеим платежкам должна была уменьшиться на 34%, а уменьшилась всего на 12%", – пояснил оппозиционный политик.

"Нужно прекратить обманывать людей, когда сначала подняли тарифы и пообещали субсидии всем, кому они положены, а потом стали их урезать. Нужно снизить тарифы, потому что люди нищие и не могут их оплачивать", – подчеркнул Бойко.

Фракция ОПЗЖ зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №2126, которым предлагается отменить НДС на газ, который идет на нужды населения, и плату за недра. Это приведет к существенному снижению закупочной и отпускной цены газа, а также тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

Также оппозиционеры зарегистрировали законопроект №2720-1, который предусматривает повышение прожиточного минимума на уровень не ниже фактического; изменение подходов к установлению размеров должностных окладов – не в зависимости от прожиточного минимума, а от размера минимальной заработной платы; восстановление справедливости в вопросе оплаты труда.

На 1 января 2020 года задолженность по заработной плате в Украине превысила 3 млрд гривен.

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