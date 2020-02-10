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10 февраля 2020, понедельник, 13:18 73
Верховная Рада и партии 2020-02-10T17:04:14+02:00
Українські Новини
Выполнение госбюджета-2019 является худшим за последние 5 лет, – Левочкин

Выполнение госбюджета-2019 является худшим за последние 5 лет, – Левочкин

Татьяна Зотова
Сергей Левочкин, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Госбюджет-2019
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Левочкин, комментируя данные Госказначейства за 2019 год, заявил, что правительство провалило выполнение бюджета прошлого года, а начало 2020 года подтвердило ухудшение ситуации.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Выполнение госбюджета 2019 года стало худшим за последние пять лет. План по доходам с учетом изменений недовыполнен на 37,8 млрд гривен, или на 3,7%. И это при том, что власти секвестрировали бюджет осенью, уменьшив план по доходам на 20 млрд гривен. Без секвестра план по доходам был бы провален на 5%. Начало 2020 года показало, что прошлогодние цифры – не случайность. Недовыполнение январского плана на четверть – показатель того, что ситуация ухудшается. 2020 год без кардинальных изменений будет еще хуже", – заявил Левочкин.

Он напомнил, что из-за недовыполнения плана по доходам расходы на экономическую деятельность в 2019 году недофинансированы на 15%, на экологию – на 18%, на образование – на 11%.

"Есть угроза недофинансирования социальной сферы и в этом году, поскольку у нынешнего Кабмина это единственный рецепт, как сводить бюджетные концы с концами. Избежать подобного сценария можно только в том случае, если провести кардинальные кадровые изменения в руководстве финансовым, экономическим и социальным секторами. По сути, Украине нужно новое правительство и – самое главное – новая программа правительства, направленная на ускорение роста экономики. Фракция ОПЗЖ готова поддержать изменения, если они будут направлены на экономический и социальный рост", – резюмировал Левочкин.

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