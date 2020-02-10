Президент не допустит уничтожения норковых ферм, – нардеп Шол

Народный депутат Маргарита Шол считает, что поскольку Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в инвестициях, о чем свидетельствуют его неоднократные выступления, он не даст уничтожить звероводство, как инвестиционно-привлекательную отрасль. Маргарита Шол, член фракции "Слуга народа", является соавтором альтернативного законопроекта о регулировании мехового производства в Украине.

"Должны быть определены и соблюдены четкие правила игры для инвесторов. Дискриминация целой отрасли сельского хозяйства - звероводства - значительно ухудшит инвестиционный климат. Тем более, что эта отрасль экспортно-ориентированная и, благодаря новым инвестициям в нее, Украина сможет занять 5% в объеме мирового производства меха, а также войти в первую пятерку стран-мировых лидеров по этому показателю. Уверена, что должно быть строгое соответствие внутренних нормативов отрасли с европейскими стандартами содержания животных, что и подразумевает мой альтернативный законопроект", - сказала депутат Шол, комментируя обращение Ассоциации звероводов Украины к Президенту Зеленскому с просьбой поспособствовать сохранению звероводства.

В Ассоциации подчеркивают, что отрасль стопроцентно ориентирована на экспорт и обеспечивает поступление валюты в Украину. "Продукция отечественных звероферм является конкурентоспособной на внешних рынках, пользуется спросом и ценится торговыми партнерами Украины. Учитывая перспективность развития данной отрасли в Украине, компании-мировые лидеры из Дании, Польши и Нидерландов готовы втрое увеличить объем своих инвестиций в Украину и в течение следующих трех - пяти лет довести их объем до уровня 500 млн долларов США. Однако инвесторы требуют четких правил, программы развития отрасли и гарантий защиты инвестиций. С притоком новых инвестиций в отрасль мы получим 7 500 рабочих мест в селах, 150 млн налогов, до 300 млн дополнительных валютных поступлений ежегодно. Плюс будет решена экологическая проблема утилизации отходов птицефабрик, так как новые фермы смогут "съесть" 250 тыс. тонн отходов, не пригодных для пищи человека. Птицефабрики получат 1,8 млрд гривен дополнительной выгоды от звероферм", - считает президент Ассоциации Владимир Федина.

Обращение Ассоциации звероводов Украины к Президенту Зеленскому связано с регистрацией в Верховной Раде законопроекта, подразумевающего закрытие всех норковых ферм в Украине без компенсаций.

"Вы как Президент нашего государства, призываете мир инвестировать в Украину, а некоторые силы внутри страны пытаются оказать давление на инвесторов, которые за последние 6 лет уже вложили в развитие меховой отрасли Украины более 100 млн долларов. Это позволило построить в Украине шесть новых современных звероферм и фактически восстановить эту подотрасль животноводства после ее глубокого упадка. Сейчас в Украине работает 10 зверохозяйств, которые производят около 1% общемирового объема продукции звероводства", - говорится в обращении Ассоциации к Президенту.