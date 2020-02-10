Свободовцы вывезли на кладбище водителя маршрутки, который отказал в проезде детям АТО

В Умани (Черкасская область), жители города наказали водителя маршрутки, обидевшего семью погибшего украинского военного Дмитрия Пожарского. Об этом пресс-служба партии "ВО Свобода" написала на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 7 февраля, когда водитель 17 маршрутки отказался везти детей погибшего героя русско-украинской войны Дмитрия Пожарского. Несмотря на то, что дети показали удостоверения, которые гарантируют бесплатный проезд, водитель выгнал их из автобуса.

Скриншот:facebook/cherkasy.svoboda

В салоне было несколько человек, но никто не попытался заступиться. Уманские свободовцы быстро нашли перевозчика. В результате водителя уволили и он публично извинился перед семьей у могилы Дмитрия Пожарского.

"Ситуация, произошедшая позорная. Хамство водителя к детям является недостойным поведением как профессионала да и вообще как человека. Мне очень жаль, что люди до сих пор не понимают цену мирной жизни. Это уже не первый случай такого отношения водителей к семьям погибших в русско-украинской войне. Но мы не позволим такое поведение. Пусть это станет уроком для всех водителей! ", - отметил депутат от ВО" Свобода "Сергей Яремчук

Дмитрий Пожарский — старший солдат ВСУ, боец 14-го батальона "Черкассы" погиб 6 октября 2014 года в бою под Старогнатовкой. Военному был 31 год. У него остались жена и двое малолетних детей. Бойца похоронили в Умани. Одна из улиц города носит имя героя.

Как сообщали Українські Новини, 20 апреля 2016 бойцы "Союза батальонов Украины "Рубеж" провели акцию протеста. Они требовали заставить ректора НМУ Екатерину Амосову извиниться за свои слова и предоставить возможность ветеранам АТО вести предпринимательскую деятельность. Кроме того, участники акции обратились к президенту с требованием обратить внимание на финансовые злоупотребления в НМУ и уволить Амосову с занимаемой должности.