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  • От введения уголовной ответственности за контрабанду будут богатеть чиновники, продавая уголовные дела и задержанные грузы, - Портнов
10 февраля 2020, понедельник, 10:21 124
Общество 2020-02-10T10:21:01+02:00
Українські Новини
От введения уголовной ответственности за контрабанду будут богатеть чиновники, продавая уголовные дела и задер

От введения уголовной ответственности за контрабанду будут богатеть чиновники, продавая уголовные дела и задержанные грузы, - Портнов

Татьяна Зотова
Максим Нефьодов, Портнов Андрей, Контрабанда, Законопроект, Таможня
Андрей Портнов. Фото: youtube.com
Андрей Портнов. Фото: youtube.com

Юрист Андрей Портнов назвал главу таможни Максима Нефедова абсолютно "случайно назначенным". Об этом Портном написал в своем Telegram-канале, информирует портал vesti.ua.

Недавно Нефедов заявил о том, что планирует полностью "криминализировать" контрабанду. Портнов заявил, что как автор проведенного через парламент закона о декриминализации контрабанды, он может разъяснить непрофессиональным чиновникам разницу.

"Если товарную контрабанду криминализировать, то, задерживая контрабандный груз, его нельзя будет конфисковать, пока уголовное дело не будет до конца расследовано, а суд первой и второй инстанции не постановят виновному лицу обвинительный приговор с конфискацией этого товара. Такого не будет почти никогда", - написал Андрей Портнов.

По его словам, декриминализация контрабанды предполагает административную ответственность с немедленной конфискацией всего товара в придачу со штрафом такой же стоимости. То есть государство реквизирует весь груз и получает штраф аналогичной суммы без промедлений.

Портнов уточнил, что за все годы до принятия нашего закона о декриминализации контрабанды почти никто не сидел в тюрьме, а в бюджет никогда не поступали деньги от задержанных грузов.

"Своей глупой инициативой вы предлагаете нанести государству прямой финансовый ущерб в сфере, уже десятки раз исследованной специалистами и экспертами. В стране еще не было более легкомысленной и непрофессиональной команды", - резюмировал свои разъяснения по данному заявлению Портнов.

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