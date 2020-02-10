От введения уголовной ответственности за контрабанду будут богатеть чиновники, продавая уголовные дела и задержанные грузы, - Портнов

Юрист Андрей Портнов назвал главу таможни Максима Нефедова абсолютно "случайно назначенным". Об этом Портном написал в своем Telegram-канале, информирует портал vesti.ua.

Недавно Нефедов заявил о том, что планирует полностью "криминализировать" контрабанду. Портнов заявил, что как автор проведенного через парламент закона о декриминализации контрабанды, он может разъяснить непрофессиональным чиновникам разницу.

"Если товарную контрабанду криминализировать, то, задерживая контрабандный груз, его нельзя будет конфисковать, пока уголовное дело не будет до конца расследовано, а суд первой и второй инстанции не постановят виновному лицу обвинительный приговор с конфискацией этого товара. Такого не будет почти никогда", - написал Андрей Портнов.

По его словам, декриминализация контрабанды предполагает административную ответственность с немедленной конфискацией всего товара в придачу со штрафом такой же стоимости. То есть государство реквизирует весь груз и получает штраф аналогичной суммы без промедлений.

Портнов уточнил, что за все годы до принятия нашего закона о декриминализации контрабанды почти никто не сидел в тюрьме, а в бюджет никогда не поступали деньги от задержанных грузов.

"Своей глупой инициативой вы предлагаете нанести государству прямой финансовый ущерб в сфере, уже десятки раз исследованной специалистами и экспертами. В стране еще не было более легкомысленной и непрофессиональной команды", - резюмировал свои разъяснения по данному заявлению Портнов.