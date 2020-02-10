Від запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду будуть багатіти чиновники, продаючи кримінальні справи і затримані вантажі, - Портнов

Юрист Андрій Портнов назвав главу митниці Максима Нефьодова абсолютно "випадково призначеним". Про це Портнов написав в своєму Telegram-каналі, інформує портал vesti.ua.

Нещодавно Нефьодов заявив про те, що планує повністю "криміналізувати" контрабанду. Портнов заявив, що як автор проведеного через парламент закону про декриміналізацію контрабанди, він може роз'яснити непрофесійним чиновникам різницю.

"Якщо товарну контрабанду криміналізувати, то, затримуючи контрабандний вантаж, його не можна буде конфіскувати, поки кримінальна справа не буде до кінця розслідувана, а суд першої і другої інстанції не ухвалять винній особі обвинувальний вирок з конфіскацією цього товару. Такого не буде майже ніколи", - написав Андрій Портнов.

За його словами, декриміналізація контрабанди передбачає адміністративну відповідальність з негайною конфіскацією всього товару на додачу зі штрафом такої ж вартості. Тобто держава реквізує весь вантаж і отримує штраф аналогічної суми без зволікань.

Портнов уточнив, що за всі роки до прийняття нашого закону про декриміналізацію контрабанди майже ніхто не сидів у в'язниці, а в бюджет ніколи не надходили гроші від затриманих вантажів.

"Своєю дурною ініціативою ви пропонуєте нанести державі прямий фінансовий збиток у сфері, вже десятки разів дослідженої фахівцями і експертами. В країні ще не було більш легковажної і непрофесійної команди", - резюмував свої роз'яснення з даною заявою Портнов.