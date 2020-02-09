Бойко рассказал житомирским фермерам, что открывать рынок земли можно только после референдума

8 февраля в Житомире сопредседатель "Оппозиционной платформы– За жизнь" Юрий Бойко и народный депутат – руководитель оппозиционеров Житомирщины Юрий Павленко встретились с местными аграриями. Фермеры рассказали политикам, чего они опасаются при открытии рынка земли, и сетовали, что власть их не слышит. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ. "Мы обращались и к президенту, и к Кабинету министров еще до того, как законопроект приняли в первом чтении. Обращались и после этого. Но мы даже не получили официального ответа. Впоследствии министр Милованов пригласил нас в Киев, где, конечно, выслушал все предложения, но это был просто разговор. "Слуги народа" "заряжены" принять этот закон, что бы мы ни говорили, какие бы аргументы ни приводили", – рассказывает фермер с Бердичевщины. "Мы всеми доступными методами пытаемся донести депутатам, что аграрии не готовы покупать землю. Мы не имеем таких средств. Кредиты, которые обещают, мы вряд ли получим. Да мы и так уже в кредитах", – добавляет другой житомирский аграрий.По словам Бойко, люди чувствуют себя обманутыми. Ведь власть, которая подготовила законопроект об открытии рынка земли, проигнорировала интересы тех, кто на ней работает."Люди предлагают отвезти руководство страны в село, где живет и работает украинский фермер, а затем, для сравнения, в село, где работает крупный агрохолдинг, под который, собственно, и готовился этот закон. Чтобы они увидели разницу между селом, где фермер живет, работает, создает рабочие места и сам развивает социальную инфраструктуру – ремонтирует дороги, строит школы, церкви, парки. И тем селом, где хозяйничает агрохолдинг, который приезжает туда только посеять и собрать урожай – как результат, такое село приходит в упадок. Также аграриев интересует вопрос финансирования территориальных громад в случае, если паи будут выкуплены так бездумно, как предлагает власть", – рассказал Юрий Бойко.Юрий Павленко отметил, что в течение последних нескольких месяцев представители ОПЗЖ постоянно встречаются с фермерами, селянами из разных уголков Житомирской области и всей Украины. И отовсюду звучит одно – не голосовать за открытие рынка земли. Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа– За жизнь" продолжит борьбу за украинскую землю и не допустит ее распродажи.