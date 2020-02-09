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09 февраля 2020, воскресенье, 13:19 11
Общество 2020-02-09T13:20:29+02:00
Українські Новини
Бойко рассказал житомирским фермерам, что открывать рынок земли можно только после референдума

Бойко рассказал житомирским фермерам, что открывать рынок земли можно только после референдума

Валерия Драгомирова
Бойко. Фото: пресс-служба
Бойко. Фото: пресс-служба

8 февраля в Житомире сопредседатель "Оппозиционной платформы– За жизнь" Юрий Бойко и народный депутат – руководитель оппозиционеров Житомирщины Юрий Павленко встретились с местными аграриями. Фермеры рассказали политикам, чего они опасаются при открытии рынка земли, и сетовали, что власть их не слышит. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.


"Мы обращались и к президенту, и к Кабинету министров еще до того, как законопроект приняли в первом чтении. Обращались и после этого. Но мы даже не получили официального ответа. Впоследствии министр Милованов пригласил нас в Киев, где, конечно, выслушал все предложения, но это был просто разговор. "Слуги народа" "заряжены" принять этот закон, что бы мы ни говорили, какие бы аргументы ни приводили", – рассказывает фермер с Бердичевщины.

"Мы всеми доступными методами пытаемся донести депутатам, что аграрии не готовы покупать землю. Мы не имеем таких средств. Кредиты, которые обещают, мы вряд ли получим. Да мы и так уже в кредитах", – добавляет другой житомирский аграрий.

По словам Бойко, люди чувствуют себя обманутыми. Ведь власть, которая подготовила законопроект об открытии рынка земли, проигнорировала интересы тех, кто на ней работает.

"Люди предлагают отвезти руководство страны в село, где живет и работает украинский фермер, а затем, для сравнения, в село, где работает крупный агрохолдинг, под который, собственно, и готовился этот закон. Чтобы они увидели разницу между селом, где фермер живет, работает, создает рабочие места и сам развивает социальную инфраструктуру – ремонтирует дороги, строит школы, церкви, парки. И тем селом, где хозяйничает агрохолдинг, который приезжает туда только посеять и собрать урожай – как результат, такое село приходит в упадок. Также аграриев интересует вопрос финансирования территориальных громад в случае, если паи будут выкуплены так бездумно, как предлагает власть", – рассказал Юрий Бойко.

Юрий Павленко отметил, что в течение последних нескольких месяцев представители ОПЗЖ постоянно встречаются с фермерами, селянами из разных уголков Житомирской области и всей Украины. И отовсюду звучит одно – не голосовать за открытие рынка земли.

Юрий Бойко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа– За жизнь" продолжит борьбу за украинскую землю и не допустит ее распродажи.
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