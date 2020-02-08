Морозы до -19, порывы ветра и гололедица: прогноз погоды на воскресенье

9 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…+2 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +1…+7 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 9…-14 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +3…+5 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, в Сумской области -11…-15 градусов, днем -3…-4 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -7…-15 градусов, днем -2…+3 градуса, в Днепропетровской области ночью -16…-19 градусов, днем -4…-8 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -14…-19 градусов, днем -4…-9 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -8…-16 градусов, днем -4…+3 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, днем -2…-3 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус. Как сообщали Українські Новини, на выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий, а именно сильное похолодание до -16 градусов в некоторых регионах. Тем временем 8 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2 градуса.