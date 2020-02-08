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08 февраля 2020, суббота, 21:00 103
Общество 2020-02-08T21:00:02+02:00
Українські Новини
Морозы до -19, порывы ветра и гололедица: прогноз погоды на воскресенье

Морозы до -19, порывы ветра и гололедица: прогноз погоды на воскресенье

Анна Рудык
погода в Карпатах, погода в Одессе, Аномальные морозы, погода в Киеве
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

9 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем 0…+2 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-8 градусов, днем +1…+7 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью 9…-14 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -4…-6 градусов, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…-10 градусов, в Сумской области -11…-15 градусов, днем -3…-4 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-15 градусов, днем -2…+3 градуса, в Днепропетровской области ночью -16…-19 градусов, днем -4…-8 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 градусов, днем -4…-9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8…-16 градусов, днем -4…+3 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, днем -2…-3 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

Как сообщали Українські Новини, на выходных в Украине ожидается ухудшение погодных условий, а именно сильное похолодание до -16 градусов в некоторых регионах.

Тем временем 8 февраля в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем 0…-2 градуса.

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