Сергей Лямец: инфляция в стране - не 6 процентов, как нам говорят, а не менее 20

Журналист Сергей Лямец считает, что в Украине инфляция ежегодно составляет не менее 20%, а не 6%, как об этом заявляет НБУ и Государственная служба статистики. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Вот как это работает.

На 15-20% повышают тариф на электроэнергию. К премьеру приходили от Ахметова - нужно помочь. Поставщики работают ниже рентабельности, уже нет сил держаться. Все подорожало, надо спасать. Спасли.

Автоматически после этого в стране выросли цены на все. Немудрено: от света и холодильников до компьютеров и сигнализации, все работает на электроэнергии. Даже Tesla шефа заряжается от розетки.

Электроэнергия подросла, и застонали водоканалы. К премьеру пришли от водоканалов - нужно помочь. Работаем ниже рентабельности. Постоянно дорожают горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество. Ок, правительство повышает на 15-20%.

После этого повышают цены все. Ну потому что человек на 60% состоит из воды. А также бетон, сыр, кофе в кофейнях. Даже электрикам надо мыться. Чего греха таить, Ахметов тоже ходит в душ.

После этого прыгают вверх цены на бензин и дизель. Нужно - работают ниже рентабельности. Тут же электроэнергия и вода заработали ниже рентабельности. Надо опять помогать. Замкнутый круг.

Я не знаю, как Госкомстат и Нацбанк умудряются считать инфляцию в 6%. В нашей стране ежегодно инфляция не меньше 20%. Просто методики подсчета таковы, что можно усреднить эту правду, добавив к подорожанию воды стабильность цен на семейные трусы.

Вот так и живем. Всем надо помочь. А тарифы уже выше, чем в Европе.