Львов закрыл 80 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Львов констатирует закрытие 80 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовского городского совета.

В частности 29 школ закрываются на карантин с 10 до 16 февраля.

39 школ планируют завершить карантин 12 февраля.

Еще 12 школ планируют завершить карантин 14 февраля.

Всего во Львове около 100 учебных учреждений.

Как сообщали Українські Новини, Ивано-Франковская область 6 февраля констатировала приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.