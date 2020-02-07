Суд отправил под домашний арест подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки во Львове

Галицкий районный суд Львова 7 февраля отправил под домашний арест во Львове подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель прокуратуры Львовской области. Подозреваемому 19 лет, он учится в университете "Львовская политехника". В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом путем поджога) Уголовного кодекса, задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове. Неизвестные ночью 30 января подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук. Полиция начала расследовать возгорание автомобиля как поджог.