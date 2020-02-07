подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 февраля 2020, пятница, 22:02 32
Судебная власть 2020-02-07T22:06:02+02:00
Українські Новини
Суд решил снести строительство 6-этажного дома в центре Львова

Суд решил снести строительство 6-этажного дома в центре Львова

Василь Трухан
снесение дома

Суд решил снести строительство 6-этажного дома на ул. Судебной в центре Львова. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета от 7 февраля, передают Українські Новини.

"Хозяйственный суд обязал снести строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Судебной", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято 23 января этого года.

Как сообщили в юридическом департаменте, Львовский городской совет подал исковое заявление в Хозяйственный суд Львовской области к ООО "Голубая Лагуна" о приведении земельного участка в первоначальное состояние путем сноса самовольно построенного объекта.

Хозяйственный суд Львовской области решением от 23 января по делу № 914/1755/19 исковые требования Львовского городского совета удовлетворено полностью.

Суд обязал ООО "Голубая Лагуна" привести земельный участок площадью 0,0380 га на ул. Судебной в прежнее состояние, путем сноса строительства.

Требования мэрии базируются на том, что в ООО "Голубая Лагуна" нет права пользования земельным участком, также отсутствует разрешение органа государственного архитектурно-строительного контроля на выполнение строительных работ многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.

Такое разрешение нельзя получить без действующих градостроительных условий и проектной документации, разработанной в соответствии с ними, а также в соответствии с земельным законодательством и законодательством об охране культурного наследия.

Также у компании нет документа, дающего право на выполнение строительных работ (декларация о начале выполнения строительных работ).

Строительство 6-этажного объекта не согласовано Министерством культуры Украины, также нарушает требования законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Следовательно, объект строительства имеет ряд признаков самовольного строительства.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет решил снести незаконно строящийся многоэтажный дом на ул. Лычаковской,259.

Решение было выполнено в апреле 2019 года.

Больше новостей о: снесение дома

Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной
ГБР подозревает выдворивших Саакашвили в Польшу пограничников в превышении полномочий
Новости
14-летние украинцы смогут оформить ID-карту и идентификационный код одной процедурой 23:01
Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен почти на 14% в Запорожье 22:36
Львов закрыл 80 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ 22:29
Как выбрать идеальное белье без вреда для здоровья: большой гид для мужчин и женщин 22:11
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки во Львове 22:10
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua
Коломойский в Буковеле на Новый год сыграл главного персонажа в мюзикле "Щелкунчик", - СМИ 09:48
больше новостей
Аваков назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok