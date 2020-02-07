Суд решил снести строительство 6-этажного дома в центре Львова

Суд решил снести строительство 6-этажного дома на ул. Судебной в центре Львова. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета от 7 февраля, передают Українські Новини.

"Хозяйственный суд обязал снести строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Судебной", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принято 23 января этого года.

Как сообщили в юридическом департаменте, Львовский городской совет подал исковое заявление в Хозяйственный суд Львовской области к ООО "Голубая Лагуна" о приведении земельного участка в первоначальное состояние путем сноса самовольно построенного объекта.

Хозяйственный суд Львовской области решением от 23 января по делу № 914/1755/19 исковые требования Львовского городского совета удовлетворено полностью.

Суд обязал ООО "Голубая Лагуна" привести земельный участок площадью 0,0380 га на ул. Судебной в прежнее состояние, путем сноса строительства.

Требования мэрии базируются на том, что в ООО "Голубая Лагуна" нет права пользования земельным участком, также отсутствует разрешение органа государственного архитектурно-строительного контроля на выполнение строительных работ многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения.

Такое разрешение нельзя получить без действующих градостроительных условий и проектной документации, разработанной в соответствии с ними, а также в соответствии с земельным законодательством и законодательством об охране культурного наследия.

Также у компании нет документа, дающего право на выполнение строительных работ (декларация о начале выполнения строительных работ).

Строительство 6-этажного объекта не согласовано Министерством культуры Украины, также нарушает требования законодательства в сфере охраны культурного наследия.

Следовательно, объект строительства имеет ряд признаков самовольного строительства.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет решил снести незаконно строящийся многоэтажный дом на ул. Лычаковской,259.

Решение было выполнено в апреле 2019 года.