Ивано-Франковск закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 17 февраля

Ивано-Франковск закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 7 до 16 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ивано-Франковского городского совета. Всего в городе приостановлены занятия в 42 учебных учреждениях. Карантин объявлен после того, как на уроках отсутствовали более 20% школьников. 14 февраля Ивано-Франковск рассмотрит вопрос о продлении или завершении карантина. Как сообщали Українські Новини, Ивано-Франковская область 6 февраля констатировала приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.