Ивано-Франковск закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ до 17 февраля

Ивано-Франковск закрыл все школы на карантин из-за гриппа и ОРВИ с 7 до 16 февраля. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ивано-Франковского городского совета.

Всего в городе приостановлены занятия в 42 учебных учреждениях.

Карантин объявлен после того, как на уроках отсутствовали более 20% школьников.

14 февраля Ивано-Франковск рассмотрит вопрос о продлении или завершении карантина.

Как сообщали Українські Новини, Ивано-Франковская область 6 февраля констатировала приостановление обучения в 17 учреждениях общего среднего образования в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.