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07 лютого 2020, пʼятниця, 19:52 4
Суспільство 2020-02-07T21:54:36+02:00
Українські Новини
Івано-Франківськ закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 17 лютого

Івано-Франківськ закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 17 лютого

Василь Трухан
Грип
Фото: ДТ
Фото: ДТ

Івано-Франківськ закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 7 до 16 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Івано-Франківської міської ради.

Всього в місті призупинено заняття у 42 навчальних закладах.

Карантин оголошено після того, як на уроках були відсутні більше 20% школярів.

14 лютого Івано-Франківськ розгляне питання про продовження або завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область 6 лютого констатувала призупинення навчання в 17 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.

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