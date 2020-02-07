Івано-Франківськ закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ до 17 лютого

Івано-Франківськ закрив всі школи на карантин через грип і ГРВІ з 7 до 16 лютого. Про це Українським Новинам повідомив представник Івано-Франківської міської ради.

Всього в місті призупинено заняття у 42 навчальних закладах.

Карантин оголошено після того, як на уроках були відсутні більше 20% школярів.

14 лютого Івано-Франківськ розгляне питання про продовження або завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область 6 лютого констатувала призупинення навчання в 17 закладах загальної середньої освіти у зв'язку із захворюваністю школярів на грип і ГРВІ.