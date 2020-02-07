Правоохранители Азербайджана принуждают блогера Исаева признаться в несовершенных преступлениях,- адвокат

Адвокат похищенного азербайджанского блогера Эльвина Исаева Елена Кононец заявляет, что правоохранительные органы Азербайджана принуждают его добровольно признаться в несовершенных им преступлениях. Об этом Елена Кононец сообщила во время пресс-конференции в информационном агентстве "Українські новини". "На задержанного блогера Исаева оказывают психологическое давление для добровольного признания в несовершенных им действиях", - заявила она. По словам адвоката Исаева, очевидно, избивают, а также ограничивают в его правах. Кононец отметила, что против Исаева на данный момент не возбуждено какое-либо уголовное дело и она затрудняется сказать, в каких именно преступлениях его хотят обвинить. Она заявила, что во время визита в Баку правоохранительные органы Азербайджана уклонялись от предоставления ей информации по делу Исаева. Кононец отметила, что во время визита в Баку от властей узнала, что Служба безопасности Украины добровольно выдала Исаева в Азербайджан, в тоже время СБУ опровергло ей эту информацию. Она сообщила, что намерена скомпоновать всю имеющуюся у неё информацию по делу Исаева и до конца февраля предоставить её в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Как сообщали Українськi Новини, в декабре родственники похищенного блогера Исаева заявили о его пребывании в следственном изоляторе (СИЗО) в Баку. В январе родственники и защита блогера обратились в ЕСПЧ в связи с его задержанием и депортацией в Азербайджан. По имеющейся информации, Исаев без документов, подтверждающих личность, попал в Баку (Азербайджан) из Киева на частном самолете из аэропорта "Киев". Защита утверждает, что Исаев просто выражал свое субъективное мнение, доносил информацию всем гражданам Азербайждана о политической ситуации в стране, что не может расцениваться как призыв к массовым беспорядкам.