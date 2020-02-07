Прокуратура заочно сообщила о подозрении "главе администрации" оккупированного Новоазовска

Прокуратура заочно сообщила "и.о. главы администрации Новоазовска" о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании ДНР

Прокуратура заочно сообщила "исполняющему обязанности главы администрации Новоазовска" о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

Согласно досудебному расследованию, мужчина, будучи "исполняющим обязанности главы администрации Новоазовска" с марта 2016 года, издает ничтожные приказы и распоряжения по обеспечению реализации возложенных на "госадминистрации" функций и обеспечивает контроль за выполнением "нормативных документов ДНР".

В сообщении отмечается, что преступная деятельность подозреваемого способствует созданию системы так называемых банковских учреждений, в частности отделений "Центрального республиканского банка ДНР", с целью наполнения налогами "местного бюджета", в том числе от промышленных предприятий, мощности которых находятся на временно оккупированной территории Новоазовска и контролируются террористами.

Кроме того, отмечается, что злоумышленник освещает деятельность так называемой республики в подконтрольных боевикам СМИ, пропагандируя преступные идеи террористов.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января в Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР".