подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 февраля 2020, пятница, 19:22 183
Силовые структуры 2020-02-07T19:45:01+02:00
Українські Новини
Прокуратура заочно сообщила о подозрении "главе администрации" оккупированного Новоазовска

Прокуратура заочно сообщила о подозрении "главе администрации" оккупированного Новоазовска

Елизавета Кесельман
ДНР, Прокуратура, Донецкая область, Боевик
Город Новоазовск.Фото: Википедия
Город Новоазовск.Фото: Википедия

Прокуратура заочно сообщила "и.о. главы администрации Новоазовска" о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании ДНР

Прокуратура заочно сообщила "исполняющему обязанности главы администрации Новоазовска" о подозрении в участии в незаконном вооруженном формировании самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передают Українськi Новини.

Согласно досудебному расследованию, мужчина, будучи "исполняющим обязанности главы администрации Новоазовска" с марта 2016 года, издает ничтожные приказы и распоряжения по обеспечению реализации возложенных на "госадминистрации" функций и обеспечивает контроль за выполнением "нормативных документов ДНР".

В сообщении отмечается, что преступная деятельность подозреваемого способствует созданию системы так называемых банковских учреждений, в частности отделений "Центрального республиканского банка ДНР", с целью наполнения налогами "местного бюджета", в том числе от промышленных предприятий, мощности которых находятся на временно оккупированной территории Новоазовска и контролируются террористами.

Кроме того, отмечается, что злоумышленник освещает деятельность так называемой республики в подконтрольных боевикам СМИ, пропагандируя преступные идеи террористов.

Как сообщали Українськi Новини, 27 января в Мариуполе задержали бывшего стрелка-гранатометчика "ДНР".

Больше новостей о: ДНР Прокуратура Донецкая область Боевик "ДНР" Задержание боевика

Бывший российский вице-губернатор назначен Кремлем...
Прокуратура настаивает на принудительной госпитали...
Возле Новоазовска из-за снега перевернулся автобус...
Украинские разведчики захватили в плен боевика "ДН...
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной
ГБР подозревает выдворивших Саакашвили в Польшу пограничников в превышении полномочий
Новости
Новосад отклонила "языковые" предложения главы МИД Венгрии Сийярто 20:00
В Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор для диагностики заражения коронавирусом 19:48
В Киеве появится новая система фиксации нарушений ПДД 19:32
Прокуратура заочно сообщила о подозрении "главе администрации" оккупированного Новоазовска 19:22
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua
Коломойский в Буковеле на Новый год сыграл главного персонажа в мюзикле "Щелкунчик", - СМИ 09:48
больше новостей
Аваков назвал Сытника идиотом и обвинил в пьянстве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok