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  • Не будь Ткаченко, уважай старших: в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"
07 февраля 2020, пятница, 18:12 406
Политика 2020-02-07T18:12:42+02:00
Українські Новини
Не будь Ткаченко, уважай старших: в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"

Не будь Ткаченко, уважай старших: в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"

Анна Рудык

В четверг, 6 февраля, в зале парламента народный депутат "Слуги народа" Максим Ткаченко нецензурно выругался в адрес депутата "Батькивщины" Алексея Кучеренко, в сети на его хамство отреагировали резко негативно. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на издание "Гордон".

Так, Кучеренко обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой "утихомирить" депутата Дмитрука, который мешал пройти к президиуму его коллеге Сергею Власенко. В этот момент к Кучеренко подошел Максим Ткаченко и начал его нецензурно оскорблять.

"Ваше время вышло, идите отдыхать, езжайте в санаторий, в Трускавец, отдыхайте", – заявил он.

Кучеренко в ответ назвал депутатов "Слуги народа" "малолетними клоунами".

"Сейчас за клоуна, бл**ь... За клоуна вы щас п**ды получите", – заявил Ткаченко.

"Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко.

После этого коллеги отвели депутата из фракции "Слуга народа" в сторону.

В Telegram-канале Ze Rada раскритиковали такие действия депутата президентской партии и рассказали о деталях из биографии виновника.

Также в сети высмеяли некорректное поведение депутата рядом фотожаб.
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