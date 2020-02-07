Не будь Ткаченко, уважай старших: в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"

В четверг, 6 февраля, в зале парламента народный депутат "Слуги народа" Максим Ткаченко нецензурно выругался в адрес депутата "Батькивщины" Алексея Кучеренко, в сети на его хамство отреагировали резко негативно. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на издание "Гордон". Так, Кучеренко обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой "утихомирить" депутата Дмитрука, который мешал пройти к президиуму его коллеге Сергею Власенко. В этот момент к Кучеренко подошел Максим Ткаченко и начал его нецензурно оскорблять. "Ваше время вышло, идите отдыхать, езжайте в санаторий, в Трускавец, отдыхайте", – заявил он. Кучеренко в ответ назвал депутатов "Слуги народа" "малолетними клоунами". "Сейчас за клоуна, бл**ь... За клоуна вы щас п**ды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=70tjqowVexg#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> После этого коллеги отвели депутата из фракции "Слуга народа" в сторону. В Telegram-канале Ze Rada раскритиковали такие действия депутата президентской партии и рассказали о деталях из биографии виновника. Также в сети высмеяли некорректное поведение депутата рядом фотожаб.