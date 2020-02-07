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  • 10.02.20 13:00 Пресс-конференция: "Как Илья Кива пытается остаться безнаказанным за нападение на ветерана АТО"
07 февраля 2020, пятница, 17:45 27
Пресс-центр 2020-02-07T18:00:02+02:00
Українські Новини
10.02.20 13:00 Пресс-конференция: "Как Илья Кива пытается остаться безнаказанным за нападение на ветерана АТО"

10.02.20 13:00 Пресс-конференция: "Как Илья Кива пытается остаться безнаказанным за нападение на ветерана АТО"

Алина Заика

10 февраля 2020 года, в 13:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Как Илья Кива пытается остаться безнаказанным за нападение на ветерана АТО".

Народный депутат Украины Илья Кива разработал план по избежанию ответственности за нападение на ветерана АТО Михаила Маймана.

Во время пресс-конференции участники сообщат о ходе уголовного дела в пределах того, что разрешено следствием, а также предоставят журналистам информацию о наступательных агрессивных действиях Ильи Киви с противоправным использованием своего служебного положения во избежание справедливого наказания.

Спикеры:

  • Михаил Майман, ветеран АТО, потерпевший;
  • Виталий Куприй, адвокат, народный депутат Украины VIII созыва.

Предварительная аккредитация для представителей СМИ не нужна.

Для получения подробной информации обращайтесь по телефону: (044) 222-55-68.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.
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