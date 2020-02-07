Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT для аэрокосмической сферы. Об этом сообщается на страничке компании в Facebook.



"Профессиональные качества украинских программистов с использованием современных технологий в области проектного менеджмента, преумноженные накопленными знаниями Прогресстех-Украина, позволили получить компании первый портфель IT заказов, а также статус официального поставщика инженерных услуг крупнейшего игрока аэронавигационного сектора", - сообщается на страничке компании.



Ранее Progresstechgroup реализовала ряд демонстрационных проектов по созданию востребованных в отрасли программных продуктов и приложений. По информации компании, первым проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Progresstechgroup работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. В ее состав входят украинский партнёр Boeing "Прогресстех Украина",

"Тукана Инжиниринг Украина", участвующая в создании дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов A350, а также Сoupi Inc, разрабатывающая программное обеспечение в области моделирования сыпучих материалов, и работающая по контрактам с различными организациями США, от НАСА до фармацевтических компаний.