подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
ONLINE
7.02.20 15:00 Пресс-конференция о визите в Баку адвоката-представителя Исаева Эльвина в Европейском суде

  • Новости
  • Экономика
  • Украинские специалисты совместно с американскими разрабатывают программное обеспечение для аэрокосмической сферы
07 февраля 2020, пятница, 13:42 1033
Экономика 2020-02-07T14:30:03+02:00
Українські Новини
Украинские специалисты совместно с американскими разрабатывают программное обеспечение для аэрокосмической сфе

Украинские специалисты совместно с американскими разрабатывают программное обеспечение для аэрокосмической сферы

Надежда Комендантова
Progresstechgroup, Аэрокомпания, Космос, программное обеспечение
Фото: Progresstech-Ukraine
Фото: Progresstech-Ukraine

Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT для аэрокосмической сферы. Об этом сообщается на страничке компании в Facebook.


"Профессиональные качества украинских программистов с использованием современных технологий в области проектного менеджмента, преумноженные накопленными знаниями Прогресстех-Украина, позволили получить компании первый портфель IT заказов, а также статус официального поставщика инженерных услуг крупнейшего игрока аэронавигационного сектора", - сообщается на страничке компании.

Ранее Progresstechgroup реализовала ряд демонстрационных проектов по созданию востребованных в отрасли программных продуктов и приложений. По информации компании, первым проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Progresstechgroup работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. В ее состав входят украинский партнёр Boeing "Прогресстех Украина",
"Тукана Инжиниринг Украина", участвующая в создании дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов A350, а также Сoupi Inc, разрабатывающая программное обеспечение в области моделирования сыпучих материалов, и работающая по контрактам с различными организациями США, от НАСА до фармацевтических компаний.

 

Больше новостей о: Progresstechgroup Аэрокомпания Космос программное обеспечение

Шокин хочет подать иск против Байдена за оскорбления
Рассмотрение законопроекта о рынке земли может растянуться на 3-5 пленарных недель, - Корниенко
Новости
Венграм Закарпаться нужно постепенно увеличивать количество предметов на украинском языке, - Сийярто 14:45
Из-за рынка земли украинцы могут временно остаться без субсидии, - Гончарук 14:37
Кабмин хочет объединить платежки за газ и его транспортировку в одну 14:30
Киевский интернет провайдер незаконно заблокировал популярный сайт 14:08
Шокин считает, что его могли отравить ртутью в Украине 14:07
больше новостей
Похолодание до -12, снег и шквалы ветра: прогноз погоды в Украине в конце недели 21:00 Карта
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Ткаченко на встрече с Зеленским признался, что прослушка Гончарука находилась на компьютерах "1+1" 13:00
Потасовка в Раде.Фото: Страна.юа
"Первая кровь в Раде": в драке пострадала Тимошенко и микрофон Разумкова 14:00
Штормовой ветер, снежные завалы и гололедица: спасатели предупредили об опасности 07:30
больше новостей
Портнов выиграл суд у Порошенко, его партии и канала "Прямой": их слова признаны ложью 08:59
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление 09:45 Документ
Какие права у пассажиров "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения 06:06
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус 15:39
Макс Нефедов в клубе Queen на порно-шоу. Скриншот из видео
Глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе 17:39
больше новостей
Показатели ртути в крови Шокина были смертельными, - врач
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok