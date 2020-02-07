Інженери Progresstechgroup приступили до розробки IT для аерокосмічної сфери. Про це повідомляється на сторінці компанії в Facebook.

"Професійні якості українських програмістів з використанням сучасних технологій в області проектного менеджменту, помножені накопиченими знаннями Прогрестех-Україна, дозволили отримати перший портфель компанії IT замовлень, а також статус офіційного постачальника інженерних послуг найбільшого гравця аеронавігаційного сектора", - повідомляється на сторінці компанії.

Раніше Progresstechgroup реалізувала ряд демонстраційних проектів по створенню затребуваних у галузі програмних продуктів та програм. За інформацією компанії, першим проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Progresstechgroup працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. До її складу входять український партнер Boeing "Прогрестех Україна","Тукана Інжиніринг Україна", бере участь у створенні далекомагістральних широкофюзеляжних літаків A350, а також Сoupi Inc, що розробляє програмне забезпечення в області моделювання сипучих матеріалів, яка працює за контрактами з різними організаціями США, від НАСА до фармацевтичних компаній.