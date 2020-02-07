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07 февраля 2020, пятница, 13:19 333
Общество 2020-02-07T14:15:58+02:00
Українські Новини
Львов отказал России в рассмотрении вопроса передачи останков советского разведчика Кузнецова

Львов отказал России в рассмотрении вопроса передачи останков советского разведчика Кузнецова

Василь Трухан
Николай Кузнецов, Львовский горсовет, Холм Славы
Фото: zaxid.net
Фото: zaxid.net

Исполнительный комитет Львовского городского света отказал России в рассмотрении вопроса передачи останков советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова. Решение об этом принято на заседании исполкома 7 февраля передают Українські Новини.

Начальник управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия Онищенко вынесла на рассмотрение вопрос о перезахоронении праха Николая Кузнецова (находится на Холме Славы во Львове) на территории Широкореченского военно-мемориального комплекса Екатеринбурга (Россия).

Проект решения был подготовлен во исполнение решения административного суда, а также обращения Маргариты Брюхановой - племянницы Кузнецова и с учетом решения Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий от 27 октября 2017 года.

Мэр Львова Андрей Садовый внес предложение о переносе рассмотрения решения до получения ответа по этому поводу от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

По его словам, пока украинцы находятся в российском плену, город не имеет морального права этот вопрос рассматривать.

"Только когда Российская Федерация вернет наших пленных, можно этот вопрос рассматривать. Я понимаю, что есть решение суда и мы обязаны этот вопрос рассматривать. И его нужно рассматривать в рамках государственной политики. Мы знаем, как много наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии, поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция Службы безопасности Украины, Министерства иностранных дел", - сообщил Садовый.

Заместитель мэра Андрей Москаленко отметил, что город неоднократно обращался в Главное управление СБУ во Львовской области по этому вопросу, и были разные ответы, в частности в последнем написано, что они считают, что вопрос передачи останков Кузнецова - вопрос государства.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 6 марта 2019 года ночью украли бронзовый барельеф с могилы советского разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.

Неизвестные 21 июня 2018 года надругались над могилой Кузнецова на Холме Славы во Львове.

Холм Славы - мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны (в 1914-1915 годах) в Галичине, и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году во время Второй мировой войны.

Находится в восточной части Львова в начале улицы Пасечная, является административной частью музея-заповедника "Лычаковское кладбище".

На Холме Славы также захоронены около 300 воинов Советской армии, погибших в боях за Львов.

Общая площадь - 0,76 га, памятник садово-паркового искусства (с 1984 года).

Объект имеет статус национального (с 2002 года).

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