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07 февраля 2020, пятница, 13:29 153
Верховная Рада и партии 2020-02-07T14:45:02+02:00
Українські Новини
Левочкин назвал несвоевременным открытие рынка земли

Левочкин назвал несвоевременным открытие рынка земли

Петр Стуженко
Закон о земле, Рынок земли, ОПЗЖ, Оппозиционная платформа - За життя, Сергей Левочкин, Верховная Рада Украины
Сергей Левочкин. Фото: ОПЗЖ
Сергей Левочкин. Фото: ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - За життя" выступает категорически против принятия закона о земле сейчас и в таком виде. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин в кулуарах парламента в пятницу, 7 февраля, информирует портал 112.ua.

"Оппозиционная платформа" выступает категорически против принятия закона о земле сейчас и в таком виде. Причины здесь две. Первая - мы считаем, что такое решение может приниматься только после того, как будет улучшена ситуация в стране. Потому что украинцы не смогут себе позволить покупать землю, и земля, в конечном счете, будет скуплена банками и иностранцами", - отметил он.

Левочкин также уверен, что данный вопрос может рассматриваться в законодательной плоскости исключительно после проведения общенационального референдума.

"Второе - такое решение может быть принято парламентом, вообще государством только после общенационального референдума. Это тоже наша принципиальная позиция, поэтому мы считаем введение рынка земли несвоевременным и неподготовленным", - сказал депутат.

Он напомнил, что "Оппозиционная платформа - За життя" внесла поправки в законопроект для его улучшения.

"Вторая тема - это поправки. Мы внесли поправки для того, чтобы улучшить этот закон. Мы понимаем, что есть монобольшинство, и у монобольшинства достаточно депутатов для того, чтобы протащить это решение. Поэтому мы пошли по пути улучшения закона. Но, к сожалению, мы видим, что закон не улучшается благодаря поправкам и остается таким же критичным, как он был в первоначальном виде. Поэтому мы снова-таки категорически против принятия этого закона и будем делать все возможное для того, чтобы он не был принят", - добавил Левочкин.

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