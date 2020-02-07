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07 февраля 2020, пятница, 12:30 614
Политика 2020-02-07T12:41:50+02:00
Українські Новини
Меньше платежки, дешевые кредиты и анбандлинг, - Гончарук поблагодарил президента и депутатов за командную раб

Меньше платежки, дешевые кредиты и анбандлинг, - Гончарук поблагодарил президента и депутатов за командную работу

Ольга Фандорина
Правительство, Алексей Гончарук, Платежки, Доступные кредиты

Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Это позволило в рекордно короткие сроки реализовать задачи президента - снизить платежки и запустить программу доступных кредитов для бизнеса. Сейчас правительство полностью готово реализовать закон о рынке земли.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он обратился к парламентариям, президенту и министрам и поблагодарил за слаженную работу, благодаря чему удалось снизить платежки и запустить государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса.

"Впервые в истории Украины Парламент, Правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, получаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон о анбандлинге "Нефтегаза": это позволило нам завершить переговоры с европейцами и русскими и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования "5 -7 -9%".  Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела ", - заявил премьер-министр.

Алексей Гончарук также прокомментировал закон о земле, который ныне находится на рассмотрении Верховной Рады и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

"Сейчас вы перешли к важному, возможно, к самому важному с начала работы парламента закона - о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, соответствуют или не отвечают документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс "- объяснил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий по закону о рынке земли и продолжается дискуссия. Впрочем это не должно стать причиной конфликтов, ведь все - правительство, депутаты, президент - выполняют одну задачу и работают в интересах Украины.

"Конечно, о деталях можно дискутировать. Мы с восторгом наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж - пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится ", - заявил премьер.

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