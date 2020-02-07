Сытник становится главной проблемой для отношений украинской власти с Трампом, - СМИ

Сытник становится одним из крупнейших раздражителей в украинско-американских отношениях. Пребывание Артема Сытника в должности директора НАБУ становится главной головной болью украинских властей в отношениях с США.

После стратегической победы, когда контролируемый республиканцами сенат сорвал импичмент президента США и признал недействительными выдвинутые против него обвинения, Дональда Трампа от второго президентского срока уже не отдаляет ничего. В этих условиях пребывание Артема Сытника в должности директора НАБУ становится главной головной болью украинских властей в отношениях с США, пишет "Обозреватель".

Журналисты издания отмечают, что сейчас Трамп силен, как никогда. Свою победу в Сенате США он использует для укрепления своих и без того сильных позиций перед президентскими выборами. А главный конкурент за президентское кресло, Джо Байден, проиграл важные для старта кампании праймериз в первом американском штате - Айове. И причиной его поражения стали его украинские проблемы. Его сын, Хантер Байден, вошел в совет директоров украинской компании Burisma, принадлежащей эксминистру Януковича Злочевскому и которую подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 млрд грн. После назначения Байдена-младшего на должность в компании уголовные дела против нее были закрыты, а генпрокурор Шокин, который эти дела расследовал, был уволен. По его словам - под давлением тогдашнего вице-президента Байдена.

В ситуации политической и экономической зависимости от отношений с "мировым полицейским", США, Украина должна выстраивать свою политику крайне осторожно, пишет "Обоз". А учитывая неразумные попытки некоторых поиграть в американскую политику в Украине, которые и привели к ситуации с объявлением импичмента Трампу, американский президент с особым вниманием относится к присутствию своих главных врагов на должностях в Киеве. И здесь на первый план выходит Сытник, позиции которого и без того являются крайне слабыми после признания его коррупционером решением украинских судов. После того, как Трамп выиграл ситуацию с импичментом, для него важно доказать, что Украина подыгрывала Клинтон в ее кампании против него, и если она напрямую не вмешивалась в ситуацию с Байденом, то как минимум была касательная к этому.

"Я помогал Хиллари, для нас была бы выгодной ее победа", - хвастался Артем Сытник во время отдыха на охотничьей базе в Ровенской области. Эти аудиозаписи, распространенные нардепом Бориславом Розенблатом, стали настоящей информационной бомбой.

"Я ему тоже помогал, точнее не ему, а Хиллари... У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп", - признавал Сытник.

Также директор НАБУ заявил, что его орган отправил в США данные по "черной бухгалтерии", но они не помогли Клинтон.

"Там система четко работает. Я когда "черную бухгалтерию" расследовал, мы обнародовали данные Роберта Портера, которого посадили. Но Трампу "по барабану", у него все там четко работает. За воскресенье к выборам ФБР возобновило расследование Хиллари. Поэтому Трамп с натяжкой, но победил. Я так и не могу понять, почему Трамп ведет борьбу с ФБР, ведь если бы не они, он бы не победил", - говорил Сытник.

После президентских и парламентских выборов в Украине новой власти пришлось убеждать Трампа в своей лояльности к США и отмежевываться от дилетантских политических игрищ Сытника и компании, пишет "Обоз". Теперь Сытник становится главной угрозой попыткам Банковой построить отношения с США с "чистого листа", и шансов удержаться в кресле директора антикоррупционного бюро у него практически нет.