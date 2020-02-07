Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ

Ситник стає одним із найбільших подразників в україно-американських стосунках. Перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ стає найбільшим головним болем української влади в стосунках зі США.

Після стратегічної перемоги, коли контрольований республіканцями сенат зірвав імпічмент президента США і визнав недійсними висунуті проти нього звинувачення, Дональда Трампа від другого президентського терміну вже не віддаляє нічого. У цих умовах перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ стає найбільшим головним болем української влади у відносинах з США, пише "Обозреватель".

Журналісти видання зазначають, що зараз Трамп сильний, як ніколи. Свою перемогу в Сенаті США він використає для зміцнення своїх і без того сильних позицій перед президентськими виборами. А головний конкурент за президентське крісло, Джо Байден, програв важливі для старту кампанії праймеріз в першому американському штаті - Айові. І причиною його поразки стали його українські проблеми. Його син, Хантер Байден, увійшов до ради директорів української компанії Burisma, що належить екс-міністру Януковича Злочевському і яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму близько 1 млрд грн. Після призначення Байдена-молодшого на посаду в компанії кримінальні справи проти неї були закриті, а генпрокурор Шокін, який ці справи розслідував, був звільнений. За його словами - під тиском тодішнього віце-президента Байдена.

В ситуації політичної і економічної залежності від відносин з "світовим поліцейським", США, Україна повинна вибудовувати свою політику вкрай обережно, пише "Обоз". А з огляду на нерозумні спроби декого погратись в американську політику в Україні, які і привели до ситуації з оголошенням імпічменту Трампу, американський президент з особливою увагою ставиться до присутності своїх головних ворогів на посадах в Києві. І тут на перший план виходить Ситник, позиції якого і без того є вкрай слабкими після визнання його корупціонером рішенням українських судів. Після того, як Трамп виграв ситуацію з імпічментом, для нього важливо довести, що Україна підігравала Клінтон в її кампанії проти нього, і якщо вона прямо не втручалася в ситуацію з Байденом, то як мінімум була дотична до цього.

"Я допомагав Гілларі, для нас була би вигідною її перемога", - хвалився Артем Ситник під час відпочинку на мисливській базі в Рівненській області.

Ці аудіозаписи, поширені нардепом Бориславом Розенблатом, стали справжньою інформаційною бомбою.

"Я ж йому теж допомагав, точніше не йому, а Гілларі… У Трампа внутрішні питання домінують над зовнішніми, а Гілларі з тих політиків, що вигідні Америці і світу. Для нас це було б краще, але для американців краще те, що робить Трамп", - визнавав Ситник.

Також директор НАБУ заявив, що його орган відправив до США дані щодо "чорної бухгалтерії", але вони не допомогли Клінтон.

"Там система чітко працює. Я ж коли "чорну бухгалтерію" розслідував, ми оприлюднили дані Роберта Портера, якого посадили. Але Трампу "по барабану", в нього все там чітко працює. За неділю до виборів ФБР поновило розслідування щодо Гілларі. Тому Трамп з натяжкою, але переміг. Я так і не можу зрозуміти, чому Трамп веде боротьбу з ФБР, адже якби не вони, він би не переміг", - говорить Ситник.

Після президентських і парламентських виборів в Україні новій владі довелося переконувати Трампа в своїй лояльності до США і відмежовуватись від дилетантських політичних ігрищ Ситника і компанії, пише "ОБОЗ". Тепер Ситник стає головною загрозою спробам Банковій побудувати відносини з США з "чистого аркуша", і шансів утриматися в кріслі директора антикорупційного бюро у нього практично немає.