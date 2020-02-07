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07 февраля 2020, пятница, 11:51 647
Судебная власть 2020-02-07T11:51:05+02:00
Українські Новини
"Сбербанк" подал в ГБР заявление на судью Кравчука, который манипулирует делом "Квазара"

"Сбербанк" подал в ГБР заявление на судью Кравчука, который манипулирует делом "Квазара"

Сергей Паламаренко
Государственное бюро расследований Украины, ГБР Украины, Суд, Сбербанк, Богдан Кузняк, ЧАО
Суд. Фото: 5 канал
Суд. Фото: 5 канал

Государственное бюро расследований будет изучать деятельность судьи Северного апелляционного хозсуда Геннадия Кравчука, уличенного в манипуляциях при рассмотрении спора АО "Сбербанк" с ЧАО "Квазар" о задолженности на сумму более 100 млн грн. Соответствующее заявление "Сбербанк" подал в ГБР, сообщил начальник отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдан Кузняк.

Кроме того, по его словам, банк также направил жалобу на действия судьи в Высший совет правосудия. 

Ранее СМИ сообщали, что судья Кравчук может пребывать в сговоре с народным депутатом от партии "Слуга народа" Михаилом Новиковым и его компанией "Новиков и партнеры", которая представляет интересы ЧАО "Квазар" в спорах со "Сбербанком". Речь идет о невыполнении "Квазаром"своих обязательств по договору кредитной линии на сумму свыше 6,3 млн евро, а также долгов по процентам, пене за просрочку по телу и процентам - на общую сумму более 300 млн грн. 

"В связи с неисполнением "Квазаром" обязательств, "Сбербанк" обратился в суд. В рамках процедуры взыскания долга, на основании исполнительной надписи нотариуса ряд объектов недвижимости, которые находились в собственности ЧАО "Квазар" перешли в собственность АО "Сбербанк" по начальной цене третьих публичных торгов. Непогашенной осталась задолженность на сумму более 100 млн грн.", - отметил Богдан Кузняк. 

По его словам, банк уверен в незаконности ряда действий судьи Кравчука, который рассматривает дело.

"Спор находится на рассмотрении в Северном суде уже более полугода. За этот период не единожды был изменен состав коллегии в связи с отпусками судей. При этом, несмотря на отпуск председательствующего судьи, дело было перенесено на другую дату без изменения состава суда. Мы считаем такие действия судьи прямо противоречащими законодательству. Именно поэтому мы подали жалобу на эти действия в Высший совет правосудия. А также подготовили и направили заявление об уголовном преступлении в ГБР", - подчеркнул Богдан Кузняк. 

В банке не подтвердили, но и не опровергли информацию СМИ о давлении или каком-либо другом влиянии на суд народного депутата Михаила Новикова.

"У нас нет информации о том, участвовал ли этот депутат в деле или не участвовал. Но мы точно можем подтвердить, что интересы ЧАО "Квазар" действительно представляет адвокат Дмитрий Чабан, который, согласно открытым данным, является управляющим партнером компании "Новиков и партнеры", - сказал Богдан Кузняк. 

Также он заявил, что правовая позиция банка в споре с ЧАО "Квазар" базируется на действующем украинском законодательстве с целью защиты интересов вкладчиков.

Больше новостей о: Государственное бюро расследований Украины ГБР Украины Суд Сбербанк Богдан Кузняк ЧАО "Квазар"

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