"Сбербанк" подав до ДБР заяву на суддю Кравчука, який маніпулює справою "Квазара"

Державне бюро розслідувань буде вивчати діяльність судді Північного апеляційного госпсуду Геннадія Кравчука, викритого в маніпуляціях при розгляді спору АТ " Сбербанк" з ПрАТ "Квазар" про заборгованість на суму понад 100 млн грн. Відповідну заяву "Сбербанк" подав до ДБР, повідомив начальник відділу стягнення боргів АТ "Сбербанк" Богдан Кузняк.

Крім того, за його словами, банк також направив скаргу на дії судді до Вищої ради правосуддя.

Раніше ЗМІ повідомляли, що суддя Кравчук може перебувати в змові з народним депутатом від партії "Слуга народу" Михайлом Новіковим і його компанією "Новіков та партнери", яка представляє інтереси ПрАТ "Квазар" в суперечках зі "Сбербанком". Йдеться про невиконання "Квазаром" своїх зобов'язань за договором кредитної лінії на суму понад 6,3 млн євро, а також боргів за відсотками, пенею за прострочення по тілу і відсотках - на загальну суму понад 300 млн грн.

"У зв'язку з невиконанням "Квазаром" зобов'язань, "Сбербанк" звернувся до суду. В рамках процедури стягнення боргу, на підставі виконавчого підпису нотаріуса ряд об'єктів нерухомості, які перебували у власності ПрАТ "Квазар" перейшли у власність АТ "Сбербанк" за початковою ціною третіх публічних торгів. Непогашеною залишилася заборгованість на суму понад 100 млн грн", - зазначив Богдан Кузняк.

За його словами, банк впевнений у незаконності ряду дій судді Кравчука, який розглядає справу.

"Суперечка знаходиться на розгляді в Північному суді вже більше півроку. За цей період неодноразово був змінений склад колегії у зв'язку з відпустками суддів. При цьому, незважаючи на відпустку головуючого судді, справу було перенесено на іншу дату без зміни складу суду. Ми вважаємо, що такі дії судді прямо суперечать законодавству. Саме тому ми подали скаргу на ці дії до Вищої ради правосуддя. А також підготували і направили заяву про кримінальний злочин до ДБР", - підкреслив Богдан Кузняк.

У банку не підтвердили, але і не спростували інформацію ЗМІ про тиск або будь-якому іншому впливі на суд народного депутата Михайла Новікова.

"У нас немає інформації про те, чи брав участь цей депутат у справі або не брав участі. Але ми точно можемо підтвердити, що інтереси ПрАТ "Квазар" дійсно представляє адвокат Дмитро Чабан, який, згідно з відкритими даними, є керуючим партнером компанії "Новіков та партнери", - сказав Богдан Кузняк.

Також він заявив, що правова позиція банку в суперечці з ПрАТ "Квазар" базується на чинному українському законодавстві з метою захисту інтересів вкладників.