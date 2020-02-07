підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.78 27.28
˟
07 лютого 2020, пʼятниця, 11:51 361
Судова влада 2020-02-07T12:30:02+02:00
Українські Новини
"Сбербанк" подав до ДБР заяву на суддю Кравчука, який маніпулює справою "Квазара"

"Сбербанк" подав до ДБР заяву на суддю Кравчука, який маніпулює справою "Квазара"

Сергій Паламаренко
Державне бюро розслідувань України, ДБР України, Сбербанк, ПрАТ
Суд. Фото: 5 канал
Суд. Фото: 5 канал

Державне бюро розслідувань буде вивчати діяльність судді Північного апеляційного госпсуду Геннадія Кравчука, викритого в маніпуляціях при розгляді спору АТ " Сбербанк" з ПрАТ "Квазар" про заборгованість на суму понад 100 млн грн. Відповідну заяву "Сбербанк" подав до ДБР, повідомив начальник відділу стягнення боргів АТ "Сбербанк" Богдан Кузняк.

Крім того, за його словами, банк також направив скаргу на дії судді до Вищої ради правосуддя.

Раніше ЗМІ повідомляли, що суддя Кравчук може перебувати в змові з народним депутатом від партії "Слуга народу" Михайлом Новіковим і його компанією "Новіков та партнери", яка представляє інтереси ПрАТ "Квазар" в суперечках зі "Сбербанком". Йдеться про невиконання "Квазаром" своїх зобов'язань за договором кредитної лінії на суму понад 6,3 млн євро, а також боргів за відсотками, пенею за прострочення по тілу і відсотках - на загальну суму понад 300 млн грн.

"У зв'язку з невиконанням "Квазаром" зобов'язань, "Сбербанк" звернувся до суду. В рамках процедури стягнення боргу, на підставі виконавчого підпису нотаріуса ряд об'єктів нерухомості, які перебували у власності ПрАТ "Квазар" перейшли у власність АТ "Сбербанк" за початковою ціною третіх публічних торгів. Непогашеною залишилася заборгованість на суму понад 100 млн грн", - зазначив Богдан Кузняк.

За його словами, банк впевнений у незаконності ряду дій судді Кравчука, який розглядає справу.

"Суперечка знаходиться на розгляді в Північному суді вже більше півроку. За цей період неодноразово був змінений склад колегії у  зв'язку з відпустками суддів. При цьому, незважаючи на відпустку головуючого судді, справу було перенесено на іншу дату без зміни складу суду. Ми вважаємо, що такі дії судді прямо суперечать законодавству. Саме тому ми подали скаргу на ці дії до Вищої ради правосуддя. А також підготували і направили заяву про кримінальний злочин до ДБР", - підкреслив Богдан Кузняк.

У банку не підтвердили, але і не спростували інформацію ЗМІ про тиск або будь-якому іншому впливі на суд народного депутата Михайла Новікова.

"У нас немає інформації про те, чи брав участь цей депутат у справі або не брав участі. Але ми точно можемо підтвердити, що інтереси ПрАТ "Квазар" дійсно представляє адвокат Дмитро Чабан, який, згідно з відкритими даними, є керуючим партнером компанії "Новіков та партнери", - сказав Богдан Кузняк.

Також він заявив, що правова позиція банку в суперечці з ПрАТ "Квазар" базується на чинному українському законодавстві з метою захисту інтересів вкладників.

Більше новин про: Державне бюро розслідувань України ДБР України Сбербанк ПрАТ "Квазар" Суд

Труба просить Верховний Суд визнати незаконним йог...
Венедіктова подає в суд на журналістів "Українсько...
НБУ оскаржить рішення суду щодо застосування заход...
Портнов виграв суд у Порошенка, його партії і кана...
Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про ринок землі
В Мінцифрі показали першу статистику програми "Дія"
Новини
Менші платіжки, дешеві кредити і анбандлінг, – Гончарук подякував депутатам і президенту за командну роботу 12:30
На третину зросла заборгованість за газ на Вінниччині 12:28 Прес-реліз
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
У Києві на станції метро "Лісова" помер пасажир 12:11
"Сбербанк" подав до ДБР заяву на суддю Кравчука, який маніпулює справою "Квазара" 11:51
більше новин
Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського 14:26
Кравцова замінить член правління "Укрзалізниці": він вже отримує 400 тис. гривень зарплати 14:27
"Укртрансгаз" звернувся до РНБО через арешт всіх своїх активів 14:22
У Гончарука немає контракту Коболєва, за яким той отримує мільйонні премії 07:07 Документ
Кияни під КМДА вимагають від Кличка звільнити корупціонерів Осипова і Густелева, - ЗМІ 14:51
більше новин
Смертельна аварія в Харківській області. Фото: facebook/police.kharkоv
У Харківській області зіткнулися і загорілися два легковика, загинули п'ять осіб 23:32
"Моє щастя — це ти": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження 10:41
На круїзному лайнері з виявленим коронавірусом знаходяться 26 українців, - МОЗ 20:06
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
Кабмін схвалив нацпрограму співпраці з НАТО, максимально наближену до членства 14:05
більше новин
На Донбасі бойовики застосували міномети і гранатомети: у лавах ЗСУ – втрати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok