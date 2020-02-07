Потребители Львовщины с автономным отоплением заплатят за доставку газа меньше

Домохозяйства Львовской области в первом квартале 2020 уменьшат расходы за распределение газа по сравнению с отопительным периодом прошлого года. Ведь ежемесячный платеж за доставку газа теперь отныне равномерный в течение всего года.

В течение первых трех месяцев этого года потребители, которые используют газ для отопления домов, будут платить на 40% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствуют расчеты АО "Львовгаз". Уменьшение расходов стало возможным благодаря внедрению НКРЕКП новой системы оплаты услуг доставки газа.

За счет того, что плата за распределение (доставку) газа для потребителей стала фиксированной, даже зимой, когда использование газа увеличивается, размер платежа за доставку является постоянным. К примеру, домохозяйство во Львовской области, которое потребляет 1469 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 396,6 гривен вместо, 672,3 гривен.

24 декабря 2019 НКРЭКУ утвердила новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Таким образом было завершено анбандлинг, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет. Осуществлено окончательное отделение продажи газа от его транспортировки. Теперь потребитель не привязан к одному поставщику и имеет возможность выбора. В январе 2020 года потребители газа получили отдельные квитанции на оплату доставки газа.

Стоимость услуг доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит только от объемов потребления. За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени от 1 октября до 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за газовый год, умножается на утвержденный государственным регулятором тариф на распределение (доставку). Результат делится на 12 равных платежей, которые нужно платить ежемесячно в течение года.