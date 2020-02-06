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06 февраля 2020, четверг, 23:20 726
Верховная Рада и партии 2020-02-06T23:20:22+02:00
Українські Новини
"Оружие" у человека в Раде оказалось радиостанцией и турникетом

"Оружие" у человека в Раде оказалось радиостанцией и турникетом

Ольга Фандорина
Управление госохраны, Верховная Рада, Оружие, Оружие в Верховной Раде
Военнослужащий в Раде. Фото: Управление госохраны
Военнослужащий в Раде. Фото: Управление госохраны

Управление государственной охраны Украины отрицает ношение сотрудниками УГО в здании Верховной Рады огнестрельного оружия, продемонстрировали отсутствие такового. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

Кроме того, госохрана обнародовала снимок, на котором у сотрудника УГО на поясе отсутствует оружие.

"На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для остановки кровотечения", – подчеркнули в службе.

Как сообщали Українські Новини, сегодня депутаты заметили, что сегодня в Раду пришел человек с оружием.

Ранее депутаты разрешили военнослужащим не пропускать в Раду с оружием.

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