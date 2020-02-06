Депутаты заметили, что сегодня в Раду пришел человек с оружием

Во время заседания Верховной Рады в четверг, 6 февраля, в зале появился человек с оружием. Об этом заявил внефракционный нардеп Сергей Рудык.

"Хотел обратиться к председательствующему. Скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли. У Максима Саврасова на странице Facebook опубликованы три фотографии этого человека, который зашел и вышел с руководством ВР. Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и выполняете волю украинского народа?" - сообщил Рудык.

Первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету рассмотреть этот вопрос.

Как сообщали Українські Новини, ранее депутаты разрешили военнослужащим не пропускать в Раду с оружием.

А тем временем, в Раде депутаты едва не подрались: "А за клоуна вы сейчас п... получите".