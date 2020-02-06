В Украине ужесточат наказания за жестокое обращение с животными

На фоне недавней скандальной ситуацией с женщиной, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, Верховная Рада Украины 5 февраля в первом чтении поддержала законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращении с животными, согласно которому в Украине можно будет получить более серьезное наказание за жестокость в отношении зверей, а выгуливать домашних любимцев можно будет только на поводке и с намордником. Об этом говорится проекте закона № 2351. Так, в соответствии с законопроектом № 2351, в Украине вносятся изменения в Уголовный кодекс. Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Лесной кодекс, законы Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "О Национальной полиции", "О Красной книге Украины", "О местном самоуправлении в Украине". Проектом предлагается запретить дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинение им боли или страдания, дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и его общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток. Беспризорные животные Запрещается умерщвление животных для регулирования численности беспризорных. Вылову не будут подлежать клипосванные беспризорные животные. Выловленные беспризорные домашние животные в течение 7 дней будут содержаться на карантинных площадках службы или предприятия по вылову. Их вернут владельцам или опекунам по разрешению ветеринарного учреждения после предъявления регистрационного удостоверения и оплаты расходов на вылов и содержание. Животных могут передать приютам или общественным организациям. Дикие животные Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах приусадебных, садовых участках: медведей, львов, тигров, кабанов, крокодилов, волков, крупных и ядовитых змей, хищных птиц, других животных, несущих угрозу для людей, краснокнижных животных. Запрещается: использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита; попрошайничать с животными, предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев. Как сообщали Українські Новини,