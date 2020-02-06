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06 февраля 2020, четверг, 21:52 137
Верховная Рада и партии 2020-02-06T21:53:46+02:00
Українські Новини
В Украине ужесточат наказания за жестокое обращение с животными

В Украине ужесточат наказания за жестокое обращение с животными

Таня Войтюк
Жестокое обращение, Животные, Уголовный кодекс, защита животных, Верховна Рада
Щенок. Фото: pexels
Щенок. Фото: pexels

На фоне недавней скандальной ситуацией с женщиной, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, Верховная Рада Украины 5 февраля в первом чтении поддержала законопроект об ужесточении ответственности за жестокое обращении с животными, согласно которому в Украине можно будет получить более серьезное наказание за жестокость в отношении зверей, а выгуливать домашних любимцев можно будет только на поводке и с намордником.

Об этом говорится проекте закона № 2351.

Так, в соответствии с  законопроектом № 2351, в Украине вносятся изменения в Уголовный кодекс. 

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, Лесной кодекс, законы Украины "О защите животных от жестокого обращения", "О животном мире", "О Национальной полиции", "О Красной книге Украины", "О местном самоуправлении в Украине".

Проектом предлагается запретить дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинение им боли или страдания, дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью и его общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Беспризорные животные

Запрещается умерщвление животных для регулирования численности беспризорных. Вылову не будут подлежать клипосванные беспризорные животные. Выловленные беспризорные домашние животные в течение 7 дней будут содержаться на карантинных площадках службы или предприятия по вылову. Их вернут владельцам или опекунам по разрешению ветеринарного учреждения после предъявления регистрационного удостоверения и оплаты расходов на вылов и содержание. Животных могут передать приютам или общественным организациям.

Дикие животные

Запрещается содержать в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, базах отдыха, оздоровительных заведениях и других непригодных для показа диких животных общественных местах, а также в квартирах, частных домах приусадебных, садовых участках:

  • медведей,
  • львов,
  • тигров,
  • кабанов,
  • крокодилов,
  • волков,
  • крупных и ядовитых змей, хищных птиц,
  • других животных, несущих угрозу для людей,
  • краснокнижных животных.

Запрещается:

  • использование животных для рекламы в развлекательных заведениях и общепита;
  • попрошайничать с животными,
  • предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирка и дельфинариев.

Как сообщали Українські Новини, 

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