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06 февраля 2020, четверг, 19:27 76
Происшествия 2020-02-06T19:32:36+02:00
Українські Новини
В Крыму огромная волна во время четырехбального шторма смыла двух туристов в море

В Крыму огромная волна во время четырехбального шторма смыла двух туристов в море

Ольга Фандорина
Шторм, Аннексия Крыма, Крым, Шторм в Крыму
Шторм в море. Фото: оккупационного
Шторм в море. Фото: оккупационного "МЧС" Крыма

В оккупированном Крыму шторм с пирса смылмужчину. Об этом сообщили в так называемом "МЧС" Крыма.

В результате несчастного случая он погиб. Спасатели обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Позже тело погибшего было извлечено из воды.

Происшествие случилось сегодня днем в районе пляжа "Приморский". Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.

"Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И, несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море", – сообщили в оккупационном "МЧС".

Как сообщали Українські Новини, на Крым обрушился мощный шторм: 6 человек погибли.

Также ранее сообщалось, что из-за шторма в Крыму в Крымский мост врезался плавучий кран.

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