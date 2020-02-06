В Крыму огромная волна во время четырехбального шторма смыла двух туристов в море

В оккупированном Крыму шторм с пирса смылмужчину. Об этом сообщили в так называемом "МЧС" Крыма.

В результате несчастного случая он погиб. Спасатели обнаружили его на расстоянии около 20 метров от береговой линии. Позже тело погибшего было извлечено из воды.

Происшествие случилось сегодня днем в районе пляжа "Приморский". Мужчина находился на пирсе, его захлестнуло волной и смыло в море.

"Зафиксирован шторм силой около 4 баллов. И, несмотря на опасность, мужчина отправился на пирс. Высокой волной его захлестнуло и смыло в море", – сообщили в оккупационном "МЧС".

Как сообщали Українські Новини, на Крым обрушился мощный шторм: 6 человек погибли.

Также ранее сообщалось, что из-за шторма в Крыму в Крымский мост врезался плавучий кран.